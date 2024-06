वो सबसे भावुक पलः शपथ ली और पैर छूकर भाई चिरंजीवी से लिपट गए पवन कल्याण

तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच पर मेहमानों का हुजूम, लेकिन पवन कल्याण (Pawan Kalyan Oath) की आंखें मानो किसी खास शख्स को ढूंढ रही थीं. पवन अचानक झुके और कॉटन की सफेद शर्ट पहने उस खास शख्स के पैर छू लिए... आंध्र प्रदेश में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही भव्य तरीके से हुआ. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो वहीं पवन कल्याण ने भी मंत्री पद की शपथ ली. शपथ ग्रहण के दौरान पवन कल्याण की आवाज में अलग ही जोश देखने को मिला. मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पवन कल्याण ने पीएम मोदी समेत मंच पर मौजूद सभी मेहमानों को नमस्कार किया. लेकिन एक क्षण ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.

पवन कल्याण अचानक नीचे झुके और मंच पर सफेद शर्ट और काली पैंट में मौजूद एक शख्स के पैर छूने लगे. हालांकि उस शख्स ने पवन को उठाया और अपने गले लगा लिया. एक पल के लिए सबको मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि ये सख्स आखिर है कौन, जिसके आगे पवन कल्याण नतमस्तक नजर आए. तो बता दें कि ये शख्स कोई और नहीं साउथ के सुपरस्टार और पवन कल्याण के बड़े भाई चिरंजीवी हैं.

छोटे भाई पवन कल्याण को सीने से लगाने के बाद दिग्गज एक्टर चिरंजीवी न सिर्फ भावुक हो गए बल्कि काफी खुश भी नजर आए. मानों उनके मन में एकदम से भावनाओं का बवंडर सा उमड़ पड़ा हो. जिस छोटे भाई को उन्होंने कभी कंधे पर उठाकर छूला झुलाया होगा, या साथ में खेले और बड़े होने पर एक्टिंग के गुर सिखाए, वो भाई आज आंध्र प्रदेश प्रदेश सरकार में मंत्री बनने जा रहा है, तो बड़े भाई का गर्वित होना तो लाजमी है. यह सिर्फ महज एक पल नहीं बल्कि दोनों भाइयों के बीच का वो प्यार है, जो आज की जनरेशन में कहीं गायब सा होता जा रहा है. लेकिन राजनीतिक मंच पर मौजूद चिरंजीवी और पवन कल्याण भाई-भाई के प्यार और कभी न टूटने वाले बॉन्ड की मिसाल से लग रहे थे.

#WATCH | Jana Sena chief Pawan Kalyan takes oath as the minister of the Andhra Pradesh Government. pic.twitter.com/v3HAz9dYyG