रक्षाबंधन पर पवन कल्याण का तोहफा, अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के लिए उठाया दिल छू लेने वाला कदम, बने मिसाल

पवन कल्याण (Pawan Kalyan), जिन्हें लोग 'पावरस्टार' के नाम से जानते हैं, सिर्फ फिल्मों के सुपरस्टार ही नहीं बल्कि राजनीति और समाज सेवा में भी एक बड़ा नाम हैं. आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और पिथापुरम विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में वह लोगों की भलाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं. फिल्मों में जहां उन्होंने करोड़ों दर्शकों का दिल जीता, वहीं असल जिंदगी में अपने निस्वार्थ कामों से उन्होंने लाखों लोगों का भरोसा भी जीता है.

हाल ही में पवन कल्याण ने अपने इलाके के अनाथ बच्चों के लिए एक खास पहल शुरू की है. वह अपनी पूरी मासिक सैलरी इन्हें दान कर रहे हैं. यह कोई एक बार की मदद नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली योजना है, जिसे उन्होंने बिना किसी प्रचार-प्रसार के शुरू किया.

8 अगस्त 2025 को पिथापुरम के 42 अनाथ बच्चों को 5,000 रुपये के चेक उनके घर जाकर दिए गए. यह काम क्रिया वॉलंटियर्स ने किया. पवन कल्याण इन बच्चों को 'ईश्वर के बच्चे' कहते हैं और मानते हैं कि हर बच्चा खास मकसद के लिए पैदा होता है, चाहे उसका अतीत कितना भी कठिन क्यों न हो. वह इन बच्चों के लिए एक पिता की तरह खड़े हैं, उनके सपनों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं.

उनकी उदारता यहीं खत्म नहीं होती. रक्षाबंधन के अवसर पर उन्होंने 1,500 विधवा महिलाओं को साड़ी देने का इंतजाम भी अपने निजी पैसों से किया. यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि इन महिलाओं को सम्मान और अपनापन देने का एक तरीका है. पवन कल्याण का यह निस्वार्थ भाव पूरे आंध्र प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है. उनके फैंस और पार्टी के कार्यकर्ता उनसे प्रेरित होकर समाज सेवा में जुड़ रहे हैं. फिल्मों से लेकर राजनीति तक, पवन कल्याण ने हमेशा यह साबित किया है कि असली स्टार वही है, जो मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़ा हो.