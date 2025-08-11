विज्ञापन
25 minutes ago
नई दिल्ली:

Parliament Monsoon Session LIVE Updates: बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनावों में कथित धांधली के खिलाफ 'इंडिया' ब्लॉक सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में मार्च करेंगे. राहुल गांधी के नेतृत्व में यह मार्च संसद भवन परिसर से दिल्ली स्थित भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) कार्यालय तक किया जाएगा. जानकारी के अनुसार विपक्षी सांसद 1 किलोमीटर पैदल चलकर ईसीआई कार्यालय पहुंचेंगे. सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयुक्तों से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है. आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से 'इंडिया' ब्लॉक के सांसदों के लिए 'डिनर' रखा गया है. जो कि दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित ताज पैलेस होटल में हो.

Parliament Monsoon Session LIVE Updates:

Aug 11, 2025 07:31 (IST)
यह मार्च सुबह करीब साढ़े 11 निकाले जाने की संभावना है

कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सदन में अन्य दलों नेताओं के नेतृत्व में ‘इंडिया’ गठबंधन के सांसद, संसद से निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक मार्च करेंगे. विपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों से मिलने के लिए समय मांगा है. यह मार्च सुबह करीब साढ़े 11 निकाले जाने की संभावना है.

Aug 11, 2025 07:27 (IST)
दिल्ली पुलिस ने पैदल मार्च की कोई परमिशन नहीं दी है: सूत्र

सूत्र के अनुसार आज के पैदल मार्च के लिए सांसदों की तरफ से दिल्ली पुलिस को परमिशन के लिए कोई पत्र नहीं लिखा गया है.  दिल्ली पुलिस ने पैदल मार्च के लिए कोई परमिशन नहीं दी.

Aug 11, 2025 06:51 (IST)
चुनाव आयोग पर सवाल उठाना ठीक नहीं : छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, "चुनाव आयोग पर सवाल उठाना ठीक नहीं है और जब चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में होते हैं तो EVM और चुनाव आयोग सही होते हैं लेकिन जब वे हार जाते हैं तो सारा दोष चुनाव आयोग पर डाल देते हैं.आयोग पर डाल देते हैंआयोग पर डाल देते हैं आयोग पर डाल देते हैं

