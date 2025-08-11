Parliament Monsoon Session LIVE Updates: बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनावों में कथित धांधली के खिलाफ 'इंडिया' ब्लॉक सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में मार्च करेंगे. राहुल गांधी के नेतृत्व में यह मार्च संसद भवन परिसर से दिल्ली स्थित भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) कार्यालय तक किया जाएगा. जानकारी के अनुसार विपक्षी सांसद 1 किलोमीटर पैदल चलकर ईसीआई कार्यालय पहुंचेंगे. सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयुक्तों से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है. आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से 'इंडिया' ब्लॉक के सांसदों के लिए 'डिनर' रखा गया है. जो कि दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित ताज पैलेस होटल में हो.

