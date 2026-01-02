नए साल की छुट्टियां मनाने वियतनाम गए राहुल गांधी, बीजेपी ने कसा तंज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए साल की शुरुआत विदेश दौरे से की है. सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी एक जनवरी को वियतनाम के दौरे पर रवाना हुए. कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि राहुल गांधी का यह दौरा निजी है और करीब एक हफ्ते की छुट्टी मना कर वो देश लौटेंगे.

इससे पहले राहुल गांधी ने एक जनवरी का जश्न राजस्थान के रणथम्भौर में मनाया जहां प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खुशियां मनाने के लिए गांधी, वाड्रा परिवार इकट्ठा हुआ था. रेहान की मंगेतर अविवा बेग का परिवार भी साथ था.

जर्मनी यात्रा पर भी गए थे राहुल

इससे पहले राहुल संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम हफ्ते में जर्मनी के दौरे पर गए थे. अब जब कांग्रेस ने पांच जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करने का एलान किया है राहुल वियतनाम के दौरे पर चले गए हैं.

बीजेपी ने राहुल की यात्रा पर ली चुटकी

राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर बीजेपी ने चुटकी ली है. बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि राहुल गांधी को जर्मनी और वियतनाम की दो विदेश यात्राओं के बीच रणथम्भौर में कुछ समय बिताने का मौका मिला.

छुट्टी से लौटते ही मनरेगा बचाओ रैलियों में शामिल होंगे राहुल

हालांकि कांग्रेस सूत्रों के कहना है कि नए साल की छुट्टियों से लौटते ही राहुल इस अभियान से जुड़ी रैलियों में शामिल होंगे. इसके अलावा राहुल आने वाले महीनों में होने वाले पांच विधानसभा चुनावों वाले राज्यों का दौरा भी जनवरी में कर सकते हैं. जनवरी के तीसरे हफ्ते में राहुल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पार्टी के नए जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे. जनवरी के अंत में संसद का बजट सत्र शुरू हो जाएगा.

