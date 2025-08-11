अखिलेश यादव जब बैरिकेडिंग पर चढ़ कूद गए...देखिए वीडियो

'इंडिया' गठबंधन के सांसद SIR और कथित ‘‘वोट चोरी'' के खिलाफ आज संसद भवन से चुनाव आयोग दफ्तर तक अपना मार्च कर रहे हैं, जब मार्च करते हुए सांसदों को रोका गया तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव बैरिकेडिंग पर चढ़कर कूद गए. विपक्ष के इस मार्च में राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं. जैसे ही नेताओं ने चुनाव आयोग की ओर बढ़ना शुरू किया, दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की. इसी दौरान अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश की.

#WATCH | Delhi: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav jumps over a police barricade as Delhi Police stops INDIA bloc leaders marching from the Parliament to the Election Commission of India to protest against the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in poll-bound… pic.twitter.com/X8YV4mQ28P — ANI (@ANI) August 11, 2025

मार्च में कौन-कौन शामिल

इस मार्च में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और कई अन्य दलों के नेता शामिल हैं. सांसदों ने सिर पर सफेद रंग की टोपी पहन रखी है, जिस पर ‘एसआईआर' और ‘वोट चोरी' लिखा है तथा उन पर लाल रंग के क्रॉस का निशान भी है. मार्च शुरू होने से पहले दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किसी ने भी इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं मांगी है.

चुनाव धांधली पर हल्ला बोल

राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची में कथित धांधली का आरोप लगाए जाने और इस संबंध में कुछ खुलासे करने का दावा किए जाने के बाद विपक्षी दलों का यह पहला विरोध प्रदर्शन है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े सामने रखते हुए 7 अगस्त को आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में हेरफेर करके ‘‘वोट चोरी'' का मॉडल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को फायदा पहुंचाने के लिए लागू किया गया है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 मतों की चोरी की गई जबकि यह सीट पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 32,707 मतों के अंतर से जीती थी.