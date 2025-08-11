विज्ञापन
विशेष लिंक

जोश से आगे बढ़े सांसद, बैरिकेड और फिर घमासान, आज सांसदों के मार्च की पूरी स्टोरी यहां जानिए

सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली पुलिस की बैरीकेडिंग फांद गए. वहीं विपक्षी सांसदों का जोश भरते दिखीं प्रियंका गांधी, कई विपक्षी सांसदों ने दिल्ली पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ा और आगे बढ़ गए.

Read Time: 3 mins
Share
जोश से आगे बढ़े सांसद, बैरिकेड और फिर घमासान, आज सांसदों के मार्च की पूरी स्टोरी यहां जानिए
  • इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और वोट चोरी के खिलाफ मार्च किया
  • मार्च में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के नेता प्रमुख रूप से शामिल थे
  • सांसदों ने सफेद टोपी पहनकर मार्च किया जिस पर एसआईआर और वोट चोरी के विरोध में लाल क्रॉस का निशान था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली में सोमवार को राजनीतिक पारा काफी बढ़ा हुआ है. संसद भवन के मकर द्वार से निकले विपक्षी सांसदों के कदमों में एक अलग ही जोश था. हाथों में तख्तियां, सिर पर सफेद टोपी पहने तमाम दिग्गज विपक्षी नेता मार्च में शामिल हुए. विपक्षी नेता निर्वाचन आयोग के मुख्यालय तक पहुंचना चाहते थे.  लेकिन रास्ता आसान नहीं था.  ट्रांसपोर्ट भवन के पास लगी बैरिकेडिंग ने जुलूस की रफ्तार थाम दी और यहीं से सियासी नारेबाज़ी तेज़ हो गई. कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के नेता कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे थे. आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी शामिल थे, भले ही उनकी पार्टी हाल ही में ‘इंडिया' गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर चुकी है. 

जैसे-जैसे भीड़ आगे बढ़ी, दिल्ली पुलिस की रोक-टोक और नेताओं के नारे एक साथ गूंजने लगे. बैरिकेड पर चढ़ी कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि और संजना जाटव के तेवरों ने माहौल और गर्मा दिया.  पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में ले लिया. 

Latest and Breaking News on NDTV

कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि और संजना जाटव पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड पर खड़ी हो गईं और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए. विपक्षी नेताओं की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया गया. 

Latest and Breaking News on NDTV

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी पर मार्च का हिस्सा बने. आप ने हाल में ‘इंडिया' गठबंधन से अलग होने की घोषणा की थी. मार्च शुरू होने से पहले दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किसी ने भी इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं मांगी है.

Latest and Breaking News on NDTV

राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची में कथित धांधली का आरोप लगाए जाने और इस संबंध में कुछ खुलासे करने का दावा किए जाने के बाद विपक्षी दलों का यह पहला विरोध प्रदर्शन है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े सामने रखते हुए सात अगस्त को आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में हेरफेर करके ‘‘वोट चोरी'' का मॉडल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को फायदा पहुंचाने के लिए लागू किया गया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

उन्होंने दिल्ली में संवाददाताओं के समक्ष महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची के आंकड़े प्रस्तुत किए थे. राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 मतों की चोरी की गई जबकि यह सीट पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 32,707 मतों के अंतर से जीती थी.

ये भी पढ़ें-: दिल्ली एनसीआर में पकड़ कर एक जगह रखे जाएंगे आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Opposition India Alliance March, SIR Bihar Voter List Dispute
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com