जापान में 29 करोड़ में बिकी टूना ब्लूफिन, जानिए 243 किलो की इस मछली में ऐसा क्या है खास

World Most Expensive fish: खुद को "टूना किंग" बताने वाले कियोशी किमुरा की सुशी रेस्टोरेंट ने इस मछली को खरीदा है. यह खास मछली जापान के उत्तरी तट से पकड़ी गई है और 243 किलोग्राम (536 पाउंड) की है.

जापान में 29 करोड़ में बिकी टूना ब्लूफिन, जानिए 243 किलो की इस मछली में ऐसा क्या है खास
World Most Expensive fish: जापान में बिकी दुनिया की सबसे महंगी टूना मछली

World Most Expensive fish: जापान में एक ऐसी निलामी हुई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. जापान की राजधानी टोक्यो में एक विशाल ब्लूफिन टूना मछली 3.2 मिलियन डॉलर में बिकी है. भारतीय करेंसी में यह रकम 29 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है. इस मछली को जापान के ही एक सुशी बनाने वाले उद्यमी (एंटरप्रेन्योर) ने अपने रेस्टोरेंट चेन के लिए खरीदा है. टोक्यो के मुख्य मछली बाजार में हर साल 1 जनवरी को होने वाली नीलामी में इस मछली ने कीमत के मामले में अबतक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस टूना मछली का वजन 243 किलोग्राम है. 

खुद को "टूना किंग" बताने वाले कियोशी किमुरा की सुशी रेस्टोरेंट चेन ने इस मछली को खरीदा है. यह खास मछली जापान के उत्तरी तट से पकड़ी गई है और 243 किलोग्राम (536 पाउंड) की है. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार इस नीलामी की खबरों का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया जा रहा है कि प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली ब्लूफिन ट्यूना के स्टॉक में गिरावट के बाद अब सुधार हो रहा है.

टोक्यो के मुख्य मछली बाजार में सुबह-सुबह हुई नीलामी के बाद किमुरा ने कहा, "मैंने सोचा था कि हम थोड़ा सस्ता खरीद पाएंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको पता चले कीमत बढ़ती चली गई... मैं कीमत से आश्चर्यचकित था... मुझे उम्मीद है कि शुभ ट्यूना खाने से, जितना संभव हो उतने लोग ऊर्जावान महसूस करेंगे."

पिछला रिकॉर्ड भी जान लीजिए

29 करोड़ रुपए की निलामी की यह कीमत 1999 से अबतक जमा किए गए डेटा में सबसे अधिक थी. यानी आजतक इतनी महंगी टूना मछली नहीं बिकी है. इससे पहले 2019 में 278 किलोग्राम ब्लूफिन टूना मछली लगभग 19 करोड़ में बिकी थी. जबकि शीर्ष बोली लगाने वाले ने पिछले साल 276 किलोग्राम ब्लूफिन के लिए 12 करोड़ रुपए दिए थे.

आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये व्लूफिन टूना मछली इतनी महंगी क्यों होती है. दरअसल ब्लूफिन टूना सुशी और साशिमी के लिए बहुत डिमांड में है, स्वाद में बेहतरीन और मांस मुलायम होता है. यह मछली दुर्लभ है, और जापान में नए साल की पहली नीलामी में इसे 'लकी चार्म' माना जाता है, जिससे इसकी कीमत करोड़ों तक पहुंच जाती है, साथ ही यह एक बड़ी और तेज़ मछली है जो लंबी दूरी तय करती है. 

