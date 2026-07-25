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दिल्ली पुलिस ने जारी किए 20 जुलाई के VIDEO, CJP आंदोलन के प्रदर्शन की दिखी तस्वीर

CJP Protest Delhi Police Video: दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान के सीसीटीवी वीडियो जारी किए हैं. जिसमें उस दिन उग्र हुए प्रदर्शन की तस्वीरें दिख रही हैं

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दिल्ली पुलिस ने जारी किए 20 जुलाई के VIDEO, CJP आंदोलन के प्रदर्शन की दिखी तस्वीर
दिल्ली पुलिस ने जारी किए 20 जुलाई के वीडियो
  • दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के वीडियो जारी किए हैं.
  • यह सीसीटीवी फुटेज 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान के हैं. जिसमें अलग-अलग जगहें दिख रही हैं.
  • सीसीटीवी फुटेज में संसद मार्ग, पालिका बाजार, प्रेस क्लब, जनपथ मेट्रो के पास का एरिया दिख रहा है.
पुलिस ने हिंसा करने वालों पर अब तक क्या कार्रवाई की है?
नई दिल्ली:

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोज जनता पार्टी ने 20 जुलाई को 'संसद चलो मार्च' का आह्वान किया था. सुबह 9 बजे से शुरू हुआ यह प्रदर्शन कुछ ही देर में तेज हो गया था. इस दौरान लाठीचार्ज भी हुआ था. जिसके बाद देशभर में इस मुद्दे पर जमकर सियासत हुई थी, इस मुद्दे  पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कड़ा रुख दिखाया था. इस बीच 24 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़े कुछ वीडियो जारी किए हैं, जिसमें 20 जुलाई के दिन क्या-क्या हुआ, कैसे प्रदर्शन तेज हुआ, बैरिकेड्स तोड़ कैसे प्रदर्शनकारी आगे बढ़े. यह सबकुछ वीडियो में दिख रहा है.  

जनपथ मेट्रो, संसद मार्ग, पालिका बाजार के वीडियो 

दिल्ली पुलिस ने जो चार वीडियो जारी किए हैं, उसमें 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पत्थरबाज़ी और तोड़-फोड़ की घटनाएं दिखाई दे रही हैं. वीडियो में प्रदर्शनकारियों की भीड़ को बैरिकेड्स तोड़ते और दुकानों पर पथराव करते दिखाया गया है. इन वीडियो में  दिल्ली के पालिका बाजार, प्रेस क्लब  रायसीना रोड के पीछे का हिस्सा, जनपथ मेट्रो और संसद मार्ग के स्थान दिख रहे हैं. 

सीसीटीवी फुटेज में प्रदर्शनकारी पथराव करते भी नजर आ रहे हैं. देखते ही देखते यहां अचानक से स्थिति बदल गी थी. दिल्ली पुलिस का दावा है कि उग्र भीड़ के हमले में विशेष आयुक्त रैंक के अधिकारियों समेत 118 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे.

दिल्ली पुलिस की गाड़ियों पर दिख रहा पथराव

इन सीसीटीवी वीडियों में दिल्ली पुलिस की गाड़ियों पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव होता भी दिख रहा है. जबकि कुछ उपद्रवी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं. दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वह 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान के सभी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो साक्ष्यों को सुरक्षित रखे. क्योंकि यह आगे जांच में जरूरी रहेंगे.

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