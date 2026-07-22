विज्ञापन
विशेष लिंक

CJP के प्रदर्शन से लेकर विपक्ष का धरना.. जानें 10 बड़े अपडेट

दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में विपक्ष भी कूद पड़ा है. छात्रों के बहाने विपक्ष को राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिल गया है. क्या-क्या हुआ, पढ़ें.

Read Time: 4 mins
trusted source trusted source
Share
CJP के प्रदर्शन से लेकर विपक्ष का धरना.. जानें 10 बड़े अपडेट
सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से विपक्ष के हंगामे तक, हर अपडेट यहां पढ़ें. (PTI इमेज)
  • दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है
  • राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने मंगलवार को पीएम आवास के बाहर धरना दिया
  • जेपी नड्डा ने मंगलवार रात अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से मुलाकात की
जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन की ताजा स्थिति क्या है?
नई दिल्ली:

दिल्ली का जंतर-मंतर इन दिनों उबल रहा है. हर तरफ प्रदर्शनकारी छात्रों का हुजूम है. कोई मंच पर तो कोई जमीन पर लेटा है. कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है. अभिजीत दीपके के विरोध प्रदर्शन में विपक्ष को भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिल गया है. राहुल, प्रियंका, अखिलेश, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत तमाम बड़े नेता मंगलवार को सरकार के खिलाफ मुखर नजर आए. हालांकि सरकार सीजेपी से बातचीत कर उनके मुद्दे हल करने की कोशिश लगातार कर रही है. रात को नड्डा वांगचुक से भी मिले थे. सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी के खिलाफ देशभर में बीजेपी कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी. जानें अब तक क्या-क्या हुआ.

  1. जंतर मंतर पर बुधवार को भी सीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी है. बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियां पिछले दो दिनों से वहां डटे हुए हैं. हर तरफ बैनर पोस्टर नजर आ रहे हैं. गर्मी, धूप और बरसात के भूल छात्र अभिजीत दीपके का साथ देने पहुंचे हैं. ये सभी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं.
  2. आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल आज उद्धव ठाकरे से मिलेंगे. दोनों की मुलाकात संजय राउत के घर पर हो सकती है. इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर चर्चा होगी.
  3. दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन को लेकर अब तक कुल 10 FIR दर्ज की गई हैं. संसद मार्ग थाना में 4, सीपी थाना में 3, मंदिर मार्ग थाना में 1, बाराखंभा रोड थाना में 1, कर्तव्य पथ थाना में 1 FIR दर्ज हुई है. पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान हुई कई घटनाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में ये FIR दर्ज की गई हैं.
  4. सरकार लगातार सीजेपी नेताओं से बातचीत कर रही है. सोमवार को सीजेपी नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी. मंगलवार को जब नड्डा से मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीजेपी से बातचीत अच्छी थी और अच्छी ही चलती है. 
  5. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मंगलवार रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे. जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अस्पताल जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की. बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद सोनम को सफदरजंग से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. 
  6. नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाला विरोध प्रदर्शन मंगलवार को पीएम आवास तक पहुंच गया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई सांसद पीएम आवास के बाहर धने पर बैठ गए. राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनको समझाने की कोशिश की लेकिन वे मानने को तैयार ही नहीं थे. 
  7. शाम 6 बजे तक अखिलेश यादव भी वहां पहुंच गए. राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग पर अड़े थे. मान-मनौवल के बाद भी जब विपक्षी सांसद हटे नहीं, तो 7 बजे के करीब पुलिस धरना दे रहे सांसदों को हिरासत में ले लिया.
  8. राहुल गांधी ने हिरासत में लिए जाने के बाद कहा कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, इंसाफ की लड़ाई नहीं रुकने वाली. राहुल को बस में बिठाकर छत्रसाल स्टेडियम और प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया. रात 9 बजकर 5 मिनट पर सभी नेताओं को हिरासत से रिहा कर दिया गया. 
  9. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन पर कहा कि वह इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं. राहुल संसद के मॉनसून सेशन के दौरान गड़बड़ी पैदा करने के लिए स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल टूल के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने पीएम आवास के बाहर धरना देकर तय सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया.
  10. धर्मेंद्र प्रधान मे एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सरकार के चर्चा के लिए तैयार होने की बात कहने पर भी कांग्रेस ने डेमोक्रेटिक बहस के बजाय राजनीतिक तमाशे को चुना. उनका मकसद कभी भी स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशन नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल हेडलाइन के लिए गड़बड़ी पैदा करना था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
CJP Protest, Cockraoch Janta Party, Jantar Mantar Protest, Rahul Gandhi Protest, Abhijeet Dipke
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com