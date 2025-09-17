विज्ञापन
कल एक रोया आज दूसरा फुफकार रहा, पाकिस्तान के आतंकी सरगनाओं की ये गीदड़भभकी देखिए

पहलगाम आतंकी हमले के बाद चले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह हुए थे. इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की बात सामने आई थी. अब पाकिस्तान के आतंकी सरगना खुद अपना दुखड़ा सुना रहे हैं.

जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर इलियास कश्मीरी और लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी.
  • जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीरी ने ऑपरेशन सिंदूर से मिले जख्मों की कहानी रोते हुए बताई थी.
  • अब लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने बहावलपुर में भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए PM मोदी को गीदड़भभकी दी है.
  • कसूरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और उसकी नदियां-बांधें पाक की होंगी, उसने ये भी कहा कि वो बदला लेने को तैयार हैं.
Pakistani Terrorists Video: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों का क्या हाल हुआ? इसकी कहानी पाकिस्तान के ही एक आतंकी सरगना ने खुद खुले मंच से बताया है. मंगलवार को एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीरी रो-रो कर ऑपरेशन सिंदूर से मिले जख्मों के बारे में बताता दिखा. इलियास कश्मीरी का यह वीडियो अभी चर्चा के केंद्र में ही है, इस बीच पाकिस्तान के एक और आतंकी सरगना का वीडियो सामने आया है. खास यह है कि पहले वीडियो में एक आतंकी रो-रो कर अपना दुखड़ा सुना रहा है तो दूसरे वीडियो में दूसरा आतंकी सरगना भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए पीएम मोदी को गीदड़भभकी देते हुए दिख रहा है.

लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने भारत के खिलाफ उगला जहर

दरअसल बुधवार को लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गीदड़भभकी दी है. कसूरी की गीदड़भभकी का वीडियो सामने आया है. जो जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय बहावलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है. मालूम हो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर का यह मुख्यालय तबाह हो गया था.

आतंकी बोल रहा- ये नदियां-बांध हमारी होंगी, सारा जम्मू-कश्मीर हमारा होगा

सैफुल्लाह कसूरी वीडियो में यह कहता सुनाई पड़ रहा है कि वे बदला लेंगे, अपनी जान न्योछावर करने के लिए तैयार हैं. उसने भारत को गीदड़भभकी देते हुए कहा, “वह वक्त आने वाला है, जब इंशाअल्लाह ये नदियाँ भी हमारी होंगी, इनके बाँध भी हमारे होंगे. सारा जम्मू-कश्मीर हमारा होगा.

कसूरी आगे कहता है कि तुम (भारत) जो कुछ भी कर रहे हो, एक-एक का खामियाजा भुगतना होगा. जो कुछ आज हो रहा है, उसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा. हम अपनी जानों पर खेल जाएंगे और अपने प्यारे वतन के हर इंच–इंच का तहफ्फुज़ (सुरक्षा) और रक्षा करेंगे.

पीएम मोदी ने कहा- पलक झपकते ही हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया

इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और मंगलवार को पड़ोसी मुल्क के ही एक आतंकवादी ने रो-रो कर इसकी पुष्टि की है.

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों-बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था. हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया. हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया.''

ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े-टुकड़े हो गए

पीएम मोदी ने आगे कहा कि अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो-रो कर अपना हाल बताया है. प्रधानमंत्री का इशारा जैश-ए-मोहम्मद के उस कमांडर की ओर था, जिसने स्वीकार किया है कि सात मई को पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित संगठन मुख्यालय पर भारतीय मिसाइल हमलों में आतंकवादी समूह के प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के ‘टुकड़े-टुकड़े' हो गए.

इलियास कश्मीरी ने रोते हुए सुनाया था दुखड़ा

मंगलवार को एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो में, जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीरी को भारतीय हमले के खिलाफ जहर उगलते सुना जा सकता है, जिसमें अजहर के परिवार के सदस्य मारे गए थे. यह वीडियो छह सितंबर को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए मिशन मुस्तफा सम्मेलन का बताया जा रहा है. बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह हुए थे. इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की बात सामने आई थी.

