अनंतनाग में दिखे लश्कर के दो संदिग्ध आतंकी, CCTV फुटेज आया सामने, सेना चला रही है सर्च ऑपरेशन

कश्मीर के अनंतनाग इलाके में लश्कर के लिए काम करने वाले दो संदिग्ध आतंकियों को देखा गया है. लश्कर आतंकवादी मोहम्मद लतीफ को एक अन्य पाकिस्तानी लश्कर आतंकी के साथ देखा गया है. इन दोनों आतंकियों को सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है. सेना और पुलिस की कई टीमें फिलहाल दोनों आतंकियों की तलाश में जुटी है. दोनों आतंकियों की तलाश के लिए सेना इलाके में बीते 20 घंटे से तलाशी अभियान चला रही है. एनडीटीवी के पास अनंतनाग में घूम रहे दो संदिग्धों की विशेष सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है. सेना इस फुटेज के आधार पर संबंधित इलाकों में लोगों से पूछताछ कर इन आतंकियों को पता लगाने में जुटी है. स्थानीय पुलिस की टीम भी सेना के साथ सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है.

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान से संचालित हो रहे आतंकी संगठन लगातार नए आतंकियों की भर्तियां कर रहे हैं. आतंकी संगठनों के आका युवाओं को गुमराह कर उन्हें आतंकी बना रहे हैं. बीते दिनों पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के दादयाल में एक रैली आयोजित की गई थी, जिसमें हमास आतंकियों को सम्मान दिया गया था.

29 नवंबर को हुई रैली के मंच पर जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी मौजूद था. मंच से दिए गए भाषणों में आतंकी सरगनाओं ने हमास से प्रेरणा लेने और अपनी आतंकी गतिविधियों को जारी रखने की बात कही थी.खास बात है कि जैश के आतंकियों को अब हमास स्टाइल में हमले करने की ट्रेनिंग दी जा रही है. ये बात इंटेल इनपुट में सामने भी आई है.

पहलगाम आतंकी हमले में भी दिखा था हमास पैटर्न!

पॉइंट ब्लेंक रेंज से गोली मारना, गुठनों के बल बिठाना, माथे, गर्दन में गोली मारना... 22 अप्रैल को जब भारत के पहलगाम में पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने हमला किया था तो उसमें हमास का पैटर्न नजर आया था. सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक हमले के पहले इसी पीओके में हमास और लश्कर की 5 फरवरी को बैठक हुई थी. ऐसा पहली बार हुआ था जब हमास और लश्कर के आतंकी एक साथ सम्मेलन में शामिल हुए थे. खुद लश्कर ने हमास के आतंकियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया था. हमास के खालिद कदुमी और नाजी जहीर सम्मेलन में मौजूद थे.

