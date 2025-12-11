हरियाणा से सातवां पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, खोले आतंकी गतिविधियों से जुड़े बड़े राज

हरियाणा के मेवात क्षेत्र में चल रहे पाकिस्तानी जासूसी और टेरर फंडिंग मामले में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सातवीं गिरफ्तारी की है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान तावडू उपमंडल के गांव भंगोह निवासी युवा वकील नयूब पुत्र जफरुद्दीन के रूप में हुई है, एसआईटी के एक अधिकारी ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की.

जासूस नयूब ने खोले कई राज

पुलिस सूत्रों के अनुसार नयूब को तीन दिन पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था. लंबी पूछताछ के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया. उसे गुरुवार को नूंह अदालत में पेश कर तीन दिन की रिमांड पर लिया गया. आरोप है कि नयूब इस मामले के मुख्य आरोपी और पहले गिरफ्तार युवा वकील रिजवान खरखड़ी निवासी का करीबी सहयोगी था. दोनों गुरुग्राम कोर्ट में साथ प्रैक्टिस करते थे. नयूब रिजवान के साथ हवाला और टेरर फंडिंग के लेन-देन में सक्रिय था और पंजाब कई बार साथ गया था. बता दें कि इस मामले में अब तक कुल सात गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें पांच आरोपी पंजाब (जालंधर व अमृतसर) के हैं, जबकि दो मेवात के वकील हैं.

टेरर फंडिंग और हवाला केस में वकील गिरफ्तार

मेवात से इस साल पाक जासूसी के आरोप में यह चौथी गिरफ्तारी हुई है. मई 2025 में तावडू के गांव कांगरका से तारीफ को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद नगीना क्षेत्र के गांव राजाका से अरमान, फिर खरखड़ी से वकील रिजवान को टेरर फंडिंग और हवाला केस में गिरफ्तार किया गया था. अब भंगोह से वकील नयूब को गिरफ्तार कर लिया गया है. मेवात से एक के बाद एक इस तरह की गंभीर प्रकृति की गिरफ्तारियों से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े जासूसी और टेरर फंडिंग के इन मामलों ने मेवात को राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया है. पुलिस का दावा है कि अभी जांच जारी है और रिमांड के दौरान कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.

स्टार एक्स यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई

जानकारी के मुताबिक नयूब पेशे से एडवोकेट है. उसने स्टार एक्स यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की. बताया जा रहा है कि आरोपी नयूब एडवोकेट रिजवान के पास ही प्रैक्टिस करता था, जिससे वह हमेशा उसके संपर्क में रहता था. एडवोकेट रिजवान ने ही पाकिस्तान से हवाला के जरिए लाखों रुपए प्राप्त किए और ये रकम पंजाब के अमृतसर-जालंधर क्षेत्र में जासूसी गतिविधियों के लिए वितरित की गई थी.

पहले हिरासत में लिया, फिर किया गिरफ्तार

नयूब के पिता के मुताबिक पुलिस ने उसे बीते रविवार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. परिवार को गिरफ्तारी की सूचना गुरुवार को उस समय लगी, जब पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर रही थी. तावडू डीएसपी अभिमन्यु लोहान के मुताबिक आरोपी नयूब से पूछताछ में पता चला है कि वह आतंकी गतिविधियों में शामिल है. इसके बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया है. आरोपी को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिससे पूरे नेटवर्क को खंगाला जा सके.