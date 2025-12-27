विज्ञापन
हरियाणा के विधायकों की बल्ले-बल्ले, होटल स्टे बजट में 168% का भारी इजाफा, अब ₹12 हजार तक ले सकेंगे होटल रूम

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है. सरकारी दौरों के दौरान विधायकों के ठहरने के खर्च की सीमा को अब दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है.

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है. सरकारी दौरों के दौरान विधायकों के ठहरने के खर्च की सीमा को अब दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है. नई अधिसूचना के अनुसार, अब विधायक दूसरे राज्यों या शहरों के दौरों के दौरान पहले से कहीं अधिक महंगे और लग्जरी होटलों में रुक सकेंगे. सरकार ने होटल के किराये की पुरानी सीमा को बढ़ाकर निम्नलिखित कर दिया है. मेट्रो शहरों के लिए अब विधायक ₹12,000 प्रतिदिन तक के किराये वाले होटल में ठहर सकेंगे.

गैर-मेट्रो शहरों के लिए यह सीमा ₹9 हजार प्रतिदिन तय की गई है. बता दें कि इससे पहले यह सीमा मात्र ₹5 हजार थी. इस बदलाव के साथ ही विधायकों के स्टे बजट में लगभग 168% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

केवल 'आधिकारिक' दौरों पर ही मिलेगी सुविधा

सरकार ने बजट बढ़ाने के साथ-साथ नियम भी स्पष्ट कर दिए हैं. यह सुविधा हर यात्रा के लिए उपलब्ध नहीं होगी. यह लाभ केवल उन विधायकों को मिलेगा जो विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में यात्रा करेंगे. होटल के बिल का भुगतान सरकार तभी करेगी, जब विधायक किसी सरकारी या आधिकारिक काम से दौरे पर होंगे.

निजी यात्रा पर पाबंदी

यदि कोई विधायक अपनी व्यक्तिगत या निजी यात्रा पर जाता है, तो उसे अपनी जेब से ही खर्च उठाना होगा. उस पर ये नए नियम लागू नहीं होंगे.

