दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान फिर बेनकाब, सांसद पीपी चौधरी ने दिखाया आईना

सांसद पीपी चौधरी ने दुनिया को याद दिलाया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी अपने देश को ‘डंप ट्रक’ बताया है, जो उसके शासन की सड़न को उजागर करता है. 

दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान फिर बेनकाब, सांसद पीपी चौधरी ने दिखाया आईना
  • दुनिया के सबसे बड़े मंच पर सांसद पीपी चौधरी ने वैश्विक समुदाय को पाकिस्‍तान की हकीकत से रूबरू करवाया.
  • सांसद चौधरी ने जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया और कहा कि यह भारत का अभिन्न अंग है.
  • उन्होंने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और सामाजिक सुरक्षा विस्तार का उल्लेख किया.
नई दिल्‍ली :

दुनिया के सबसे बड़े मंच पर सांसद पीपी चौधरी ने वैश्विक समुदाय को पाकिस्‍तान की हकीकत से रूबरू करवाया. संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा में सांसद चौधरी ने जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि यह भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है. उन्होंने चुनावों में धांधली, लोकप्रिय नेताओं को जेल में डालने, अपनी जनता पर बमबारी करने और जन-आंदोलनों का क्रूरतापूर्वक दमन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मंचों के दुरुपयोग के लिए पाकिस्‍तान की कड़ी आलोचना की.  

उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी अपने देश को ‘डंप ट्रक' बताया है, जो उसके शासन की सड़न को उजागर करता है. 

भारत संयुक्‍त राष्‍ट्र का विश्‍वसनीय भागीदार

चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत, पाकिस्तान की विभाजनकारी और दमनकारी नीतियों के विपरीत, वैश्विक दक्षिण और संयुक्त राष्ट्र के एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में खड़ा रहेगा. 

इस दौरान चौधरी ने भारत की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला. साथ ही कहा कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ से ज्‍यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, जबकि करीब 80 करोड़ लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा अब 64.3 प्रतिशत आबादी को कवर करती है. 

नारी शक्ति राष्‍ट्रीय मिशन बना: चौधरी

साथ ही चौधरी ने कहा कि ‘नारी शक्ति' एक राष्ट्रीय मिशन बन गया है, जहां उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन दुनिया भर में सबसे ज्‍यादा है और 2024-25 तक कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़कर 40.3 फीसदी हो जाएगी.  

उन्‍होंने माई भारत, स्किल इंडिया, पीएम-एनएपीएस और युवाआई एआई कौशल कार्यक्रम की सफलता का जिक्र किया. साथ ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डिजिटल रूप से वितरित 512 बिलियन अमरीकी डॉलर) और यूपीआई जैसे डिजिटल नवाचारों का भी जिक्र किया, जिन्होंने वित्तीय समावेशन को बदल दिया है.  

चौधरी ने कहा कि हमारा भारत ‘विकसित भारत-2047' के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है. 

