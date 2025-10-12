ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी, इंदिरा को कीमत चुकानी पड़ी... पी चिदंबरम का बड़ा बयान

कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व गृह एवं वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने ऐसा बयान दिया है, जिससे सियासी बवाल खड़ा हो सकता है. चिदंबरम ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था... इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई. पी चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए की गई सैन्य कार्रवाई थी, लेकिन ये "गलत तरीका" था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई.

चिदंबरम से खफा हुए कांग्रेस कार्यकर्ता

पी. चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्‍लू स्‍टार पर यह टिप्पणी हिमाचल प्रदेश के कसौली में खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में पत्रकार हरिंदर बावेजा की पुस्तक 'दे विल शूट यू, मैडम' पर एक चर्चा करते हुए की. कांग्रेस पार्टी का चिदंबरम के इस बयान से नाराज होना लाजिमी था. कांग्रेस के आधिकारिक सूत्र ने कहा, 'चिदंबरम के बयान से कांग्रेस पार्टी नाराज है. शीर्ष नेतृत्व से लेकर आम कार्यकर्ता सभी नाराज हैं. ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्हें कांग्रेस ने सबकुछ दिया है, उन्हें सावधानीपूर्वक बयान देना चाहिए. बार-बार ऐसे बयान देना सही नहीं है, जिससे पार्टी की फजीहत होती है.

ऑपरेशन ब्‍लू स्‍टार सिर्फ इंदिरा गांधी का फैसला...

चिदंबरम ने हालांकि अकेले इंदिरा गांधी को जिम्‍मेदार नहीं ठहराया. उन्‍होंने कहा, 'ऑपरेशन ब्‍लू स्‍टार सिर्फ इंदिरा गांधी का लिया गया फैसला नहीं था. इसमें सेना, पुलिस, 'इंटेलिजेंस और प्रशासनिक अफसर भी शामिल थे. सभी ने मिलकर स्‍वर्ण मंदिर में सेना भेजने का फैसला किया था, लेकिन ये गलत निर्णय था.'

चिदंबरम से पहले राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसा ही बयान 4 मई को दिया था. तब राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कह रहे हैं कि 1984 का ऑपरेशन ब्‍लू स्‍टार एक गलती था. 80 के दशक से पहले कांग्रेस से जो भी गलतियां हुई, उसकी जिम्‍मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूं.