इंदिरा से रेहान तक, गांधी परिवार में किसने किससे की शादी

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कारोबारी राबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई बुधवार को राजस्थान के रणथम्भौर में होगी.रेहान ने सोमवार को अवीवा बेग को प्रपोज किया. रेहान और अवीवा की दोस्ती बचपन वाली है. अवीवा के पिता इमरान बेग एक व्यवसायी और मां नंदिता बेग इंटीरियर डिजाइनर हैं. यह परिवार गांधी परिवार का काफी करीबी है. आइए हम आपको बताते हैं रेहान के ननिहाल गांधी परिवार में अब तक हुई शादियों के बारे में.

इंदिरा और फिरोज की मोहब्बत

रेहान के नाना की मां और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी फिरोज गांधी से प्रेम विवाह किया था.हालांकि शुरू में इंदिरा गांधी के पिता जवाहर लाल नेहरू इस शादी को लेकर बहुत उत्सुक नहीं थे. यहां तक कि जब इंदिरा ने फिरोज से शादी की इच्छा जब अपने बुआ के सामने रखी थी तो उन्होंने उन्हें कुछ और लड़कों से मिल लेने की सलाह दे दी थी. दरअसल नेहरू जी की परेशानी यह थी कि फिरोज गांधी के परिवार की पृष्ठभूमि बहुत साधारण थी और न तो वह बहुत पढ़े-लिखे थे और न ही उनके पास कोई नौकरी थी. इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू भी फिरोज गांधी को पसंद नहीं करती थीं.

राजीव गांधी को वरमाला पहनाती सोनिया गांधी.

परिवार में इस शादी को लेकर मतभेद के बीच इंदिरा और फिरोज ने सगाई कर ली थी. इसकी खबर इलाहाबाद से छपने वाले अखबार 'द लीडर' ने दी थी. अखबार ने इस खबर को ब्रेक करते हुए हेडिंग दी थी,'मिस इंदिरा नेहरूज इंगेजमेंट' बाद में नेहरू जी ने बेटी के फैसले को स्वीकार कर लिया था. उन्होंने कहा था कि शादी पर माता-पिता केवल सलाह भर दे सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला लड़का-लड़की को करना होता है. मैंने इंदिरा और फिरोज के इस फैसले को स्वीकार कर लिया है. दोनों की शादी रामनवमी के दिन 26 मार्च 1942 को तत्कालीन इलाहाबाद के आनंद भवन में हुई थी. इंदिरा गांधी ने जो गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, उसके सूत पंडित नेहरू ने जेल में रहते हुए हाथ के चरखे पर काते थे.

राजीव और सोनिया की शादी

सोनिया से राजीव गांधी की पहली मुलाकात कैंब्रिज में पढ़ाई के दौरान हुई थी.

रेहान के नाना राजीव गांधी ने भी प्रेम विवाह किया था. राजीव गांधी 1965 में इंजीनियरिंग का एक कोर्स करने कैंब्रिज गए हुए थे. सोनिया से उनकी मुलाकात वहीं हुई थी. सोनिया से उनसे पहली नजर का प्यार हो गया था. हालांकि शुरूआत में सोनिया को यह नहीं बताया था कि वो किस परिवार से आते हैं. बाद में एक अखबार में इंदिरा गांधी की तस्वीर छपी. उसे दिखाकर राजीव ने सोनिया को बताया था कि वो भारत के प्रधानमंत्री के बेटे हैं. सोनिया के पिता राजीव के साथ उनकी शादी के खिलाफ थे. उन्होंने अपने प्यार को साबित करने के लिए दोनों को एक साल तक अलग रहने को कह दिया था. लेकिन उसके बाद भी वो इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए.इसी वजह से 25 फरवरी 1968 को राजीव और सोनिया की शादी में वो शामिल नहीं हुए थे. हालांकि गांधी परिवार ने इस शादी को खुले मन से स्वीकार किया था.

संजय और मेनका की शादी

शादी के कागजात पर दस्तखत करते संजय गांधी और मेनका गांधी.

रेहान के नाना राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी ने भी प्रेम विवाह किया था.उनकी शादी मॉडल मेनका से हुई थी. दरअसल मेनका ने कपड़े बनाने वाली कंपनी डीसीएम के एक तौलिए का विज्ञापन किया था. इस विज्ञापन को उस समय काफी बोल्ड माना गया था. इसकी होर्डिंग दिल्ली में जगह-जगह लगाई गई थी. इसी को देखकर संजय मेनका पर फिदा हो गए थे. इसके बाद संजय मेनका की एक चचेरी बहन के रिसेप्शन में उनसे मिले. दोनों का प्यार यहीं से परवान चढ़ा. बाद में संजय ने मेनका के पिता त्रिलोचन सिंह आनंद ने उनकी बेटी का हाथ मांगा. इस पर वो सहमत हो गए. बाद में इंदिरा गांधी ने मेनका को बुलाकर काफी लंबी बातचीत की और उनके अपने बेटे के बारे में बताया. प्रधानमंत्री आवास एक,सफदरजंग रोड से 29 जुलाई 1974 को संजय गांधी की मेनका आनंद से सगाई की घोषणा की गई थी. उस घोषणा में मेनका को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जर्मन भाषा का छात्र बताया गया था. दोनों की शादी उसी साल 29 सितंबर 1974 को बहुत सादगी से हुई. इस शादी में दोनों परिवारों के करीबी लोगों को ही न्योता भेजा गया था.

प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा की शादी

प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की शादी 18 फरवरी, 1997 को हुई थी.

रेहान की मां प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रेम विवाह किया था. माना जाता है कि रॉबर्ट वाड्रा से उनकी मुलाकात 1991 में दिल्ली में एक कॉमन दोस्त के घर पर हुई थी. इसके करीब छह साल बाद प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने 18 फरवरी, 1997 को शादी कर ली थी.यह शादी बहुत ही सादगीपूर्ण माहौल में हुई थी. अपनी शादी में प्रियंका गांधी ने वही गुलाबी रंगी की साड़ी पहनी थी, जिसे उनकी दादी इंदिरा गांधी ने अपनी शादी में पहना था.सुनहरे बार्डर वाली इस साड़ी के सूत जवाहर लाल नेहरू ने जेल में रहते हुए काते थे. रॉबर्ट वाड्रा परिवार विभाजन के बाद पाकिस्तान के सियालकोट से आकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बस गया था.उनके पिता का नाम राजेंद्र वाड्रा और मां का नाम नौरीन हैं, जो मूल रूप से स्कॉटलैंड की रहने वाली हैं. रॉबर्ट वाड्रा का परिवार पीतल के कारोबार में है.

