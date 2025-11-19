विज्ञापन
विशेष लिंक

प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी

इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था. उन्होंने 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला. 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गयी थी.

Read Time: 1 min
Share
प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
फाइल फोटो
  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी
  • इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था
  • उन्होंने 1966 से 1977 तक देश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी. मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि.''

इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था. उन्होंने 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला. 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गयी थी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi Tribute Indira Gandhi, Indira Gandhi Birth Anniversary, Narendra Modi On Indira Gandhi, Indira Gandhi Remembrance
Get App for Better Experience
Install Now