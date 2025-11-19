प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी

फाइल फोटो
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी. मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि.''
इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था. उन्होंने 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला. 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गयी थी.
Tributes to former PM Smt. Indira Gandhi Ji on the occasion of her birth anniversary.— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2025
