FAKE से बचो, पाकिस्तान को हराओ, विदेश मंत्री एस जयशंकर के AI वीडियो से झूठ फैला रहा है पाक

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. दोनों देश की सेनाएं युद्ध जैसे हालात में हैं. इस तनाव को लेकर सोशल मीडिया पर बाजार गर्म है. सोशल मीडिया साइट्स पर नकली दावों और खबरों की बाढ़ आई हुई है.इसमें पाकिस्तान की तरफ से चलने वाला प्रोपगेंडा वार प्रमुख है.पाकिस्तान से संचालित होने वाले हैंडल बहुत से फर्जी खबरें चला रहे हैं. फर्जी खबरों को गढ़ने में आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (एआई) का भी सहारा लिया जा रहा है. इसलिए आम लोगों के लिए सच और झूठ या असली-नकली में अंतर कर पाना मुश्किल होता जा रहा है. हम यहां कुछ ऐसे ही फेक खबरों और दावों के बारे में बताएंगे, जिनको सोशल मीडिया पर जोर-शोर से चलाया जा रहा है.

आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस से चल रहे हैं फेक न्यूज की फैक्ट्री

भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) इस तरह के फर्जी दावों की पड़ताल की है. उसने सच और झूठ को सामने रखा है. सबसे ताजा मामला सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (पहले ट्वीटर) पर @abubakarqassam नाम के एक हैंडल का है. इस हैंडल से पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री विदेश मंत्री डॉक्टर और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तक के एआई जनरेटेड वीडियो ट्वीट किए गए हैं. इन विडियों में मनगढ़ंत बातें और झूठ परोसा गया है. पीआईबी ने विदेश मंत्री जयशंकर को लेकर बनाए गए एक एआई जेनरेटेड वीडियो की पड़ताल की है. इसमें विदेश मंत्री को माफी मांगते हुए दिखाया गया है. यह एक प्रोपगेंडा वीडियो है, जिसे एआई की मदद से तैयार किया गया है. इस वीडियो को देखते ही आप पहचान सकते हैं कि यह एक फेक वीडियो है. उसमें दी गई आवाज भी विदेश मंत्री की आवाज से मेल नहीं खाती है.

🚨 Fake AI Video Alert ⚠️



A doctored video showing EAM @DrSJaishankar apologizing is circulating online.#PIBFactCheck



✅ The video is AI-generated and part of false propaganda



🔍 Stay alert. Don't fall for misinformation.#IndiaFightsPropaganda@MIB_India @DDNewslive… pic.twitter.com/cVSxbg3w6C — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 10, 2025

पीआईबी ने @Harisj828 नाम के ट्वीटर हैंडल से जारी एक वीडियो की भी पड़ताल की है. यह पंजाबी भाषा के न्यूज चैनल का एक वीडियो है. इसमें वायुसेना के एक पायलट को जमीन पर लेटा हुआ दिखाया गया है. इस वीडियो के सहारे यह दावा किया गया है कि यह भारत-पाकिस्तान के बीच जारी हालिया तनाव में मार गिराए एक भारतीय फाइटर जेट का पायलट है. जबकि ट्वीट में दिखाया गया वीडियो मार्च 2025 का है. उस समय वायुसेना का एक जगुआर विमान अंबाला में क्रैश हो गया था. घटना के समय वह अपने नियमित उड़ान पर था. पीआईबी की जांच में यह वीडियो भी मिसलीडिंग पाया गया.

🚨 Old IAF Plane Crash Video Shared in False Context ❌



A video of an IAF plane crash is being falsely shared in the context of the current India-Pakistan situation.#PIBFactCheck



✅ This video shows a Jaguar aircraft of the IAF that crashed in Ambala during a routine training… pic.twitter.com/mOT186mPJx — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 10, 2025

पीआईबी ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल 'एआईके न्यूज' के एक वीडियो की पड़ताल की है.इसमें @E_M_AA_N और @MeFaheem नाम के दो ट्वीटर हैंडल से वीडियो शेयर किए गए हैं. इसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने भारत के उधमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया है. पीआईबी के मुताबिक वीडियो में जिस आग को दिखाया गया है, वह राजस्थान के हनुमानगढ़ की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग का है.इसका मतलब यह हुआ कि इस वीडियो का भारत-पाकिस्तान तनाव से कोई लेना-देना नहीं है.

🚨Udhampur Air Base remains operational✅



A video aired by 'AIK News' on live TV claimed that Pakistan had destroyed the Udhampur Air Base.#PIBFactCheck



✅ This video shows a fire incident at a chemical factory in Hanumangarh, Rajasthan.



✅ It's unrelated to the current… pic.twitter.com/EIs0xXucXw — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 10, 2025

इसी तरह से एक ट्वीट @Latifshahji नाम के ट्वीटर हैंडल से किया गया है. इस एक्स यूजर ने अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो शेयर किया है. इसमें धमाका होता हुआ दिखाया गया है. इसमें उर्दू में दावा किया गया है कि नगरोटा एयरबेस पर दसवां हमला किया गया है.भारत में शोक की लहर है.पीआईबी ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि पोस्ट में शेयर किया गया वीडियो इस वीडियो को पहली बार सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर अक्तूबर 2024 में शेयर किया गया था.इसका मतलब यह हुआ कि यह वीडियो भारत-पाक में जारी तनाव से काफी पहले का है. पीआईबी ने इस फैब्रिकेटेड वीडियो बताया है.

Heard of attack on Nagrota Air Base❓BEWARE‼️



An old and digitally altered video is being falsely circulated as footage of a Pakistani attack on the Nagrota Air Base.#PIBFactCheck



✅ This video was originally posted on Instagram in October 2024.



🔗 Watch:… pic.twitter.com/eO0o5njfRi — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 10, 2025

