ऑपरेशन सिंदूर से लेकर भारत विभाजन तक, जानें NCERT की किताबों में क्या-क्या पढ़ाया जाएगा

NCERT New module 2025 : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने मंगलवार को कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष मॉड्यूल जारी किया. मॉड्यूल में ऑपरेशन सिंदूर को "केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि शांति की रक्षा और शहीद हुए लोगों के सम्मान का वादा" बताया गया है. आपको बता दें कि एनसीईआरटी ने ऑपरेशन सिंदूर के करीब तीन महीने के बाद इसे सिलेबस में शामिल किया है.

इस नए मॉड्यूल में कहा गया है कि हालांकि पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल होने से सार्वजनिक रूप से इनकार किया है, लेकिन इस हमले का "सीधे उसके सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने आदेश दिया था."

इस मॉड्यूल में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बताया गया है. इसमें बताया गया है कि भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और मिसाइलें दागीं गईं. इसके अलावा भी कई हवाई हमले किए गए.

साथ ही मॉड्यूल में यह भी बताया गया है कि 9 में 7 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया. जिनके तार लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे.

साथ ही मॉडयूल में यह जोर देकर कहा गया है कि हमला करने से पहले टारगेट को दो बार चेक किया गया था. इन हमलों में किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा. इस दौरान केवल आतंकियों को नुकसान पहुंचा. ऑपरेशन सिंदूर इस बात का संकेत था कि भारत आतंकियों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा.

इस नए सिलेबस में 3 से 8 'ऑपरेशन सिंदूर-अ सागा ऑफ वैलोर' पढ़ाया जाएगा. वहीं, 9 से 12 को 'ऑपरेशन सिंदूर-ए मिशन ऑफ ऑनर एंड ब्रेवरी' को पढ़ाया जाएगा.

इसके अलावा नए मॉड्यूल में एस-400 का भी जिक्र किया गया है. जिसने लंबी दूरी पर दुश्मन के विमानों को मार गिराया और दुश्मन के ड्रोन को नष्ट कर दिया गया.

साथ ही एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल में यह भी कहा गया है कि हैदराबाद, लखनऊ और भोपाल में मुस्लिम समुदायों ने काली पट्टी बांधकर हमले का खुलकर निंदा की. जबकि कश्मीर में लोगों ने विरोध में दुकाने भी बंद कर दी. इसके अलावा सीमा के पास के गांवों ने सशस्त्र बलों का खुलकर समर्थन किया.

