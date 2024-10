कश्मीर की सड़कों पर 21 किलोमीटर दौड़े उमर अब्दुल्ला, दिल्ली वालों को खास तौर पर याद किया

Kashmir Marathon : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री (Jammu and Kashmir Chief Minister) उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने आज श्रीनगर के पोलो स्टेडियम से कश्मीर की पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को हरी झंडी दिखाई. इसमें अभिनेता सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) ने भी हिस्सा लिया. सुनील शेट्टी ने कहा कि लोग कश्मीर आना चाहते हैं और इस तरह का आयोजन पूरी दुनिया को संदेश देता है कि दुनिया भर से लोग कश्मीर के इस मैराथन में भाग लेने के लिए यहां आ रहे हैं और यह एक बड़ी बात है... यह दुनिया के लिए स्वर्ग है.

I'm so damn pleased with myself today. I completed the Kashmir Half Marathon - 21 KM at an average pace of 5 min 54 sec per KM. I've never run more than 13 KM in my life & that too only ever once. Today I just kept going, propelled by the enthusiasm of other amateur runners like… pic.twitter.com/yZVjFz5oJ4 — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 20, 2024

उमर अब्दुल्ला खुद भी कश्मीर मैराथन में 21 किलोमीटर दौड़े. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने एक्स पर पोस्ट में कहा, "मैं आज अपने आप से बहुत खुश हूं. मैंने कश्मीर हाफ मैराथन 21 किलोमीटर को 5 मिनट 54 सेकंड प्रति किलोमीटर की औसत गति से पूरा किया.मैंने अपने जीवन में कभी भी 13 किलोमीटर से अधिक दौड़ नहीं लगाई है और वह भी केवल एक बार. आज मैं अपने जैसे अन्य शौकिया धावकों के उत्साह से प्रेरित होकर चलता रहा. बगैर किसी प्रशिक्षण और योजना के दौड़ते हुए केवल एक केला और कुछ खजूर के सहारे दौड़ता रहा.''

The metrics from the Nike Run Club app on my watch 🏃🏻‍♂️ pic.twitter.com/EL0XvslOJ6 — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 20, 2024

एक अन्य पोस्ट में, अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने रास्ते में बहुत सारी सेल्फी लीं और यहां तक ​​​​कि नियुक्ति के अनुरोध भी प्राप्त किए. और तो और, कुछ पत्रकारों ने इंटरव्यू लेने की भी कोशिश की.उन्होंने कहा, "दूसरों के साथ दौड़ने में बहुत मज़ा आया. रास्ते में बहुत सारी सेल्फी और वीडियो आए. मेरे पास नियुक्तियों के लिए कुछ अनुरोध भी थे और रास्ते में नौकरी से संबंधित एक या दो समस्याओं पर प्रकाश डाला गया. आइए उन उद्यमशील पत्रकारों को न भूलें, जिन्होंने साथ चलने की कोशिश की एक साक्षात्कार पाने की आशा में."

It was such fun running with others. Lots of selfies & videos along the way. I even had a few requests for appointments and one or two job related problems highlighted along the way. Let's not forget the enterprising journalists who tried to run along side in the hope of grabbing… pic.twitter.com/BfFijIOem9 — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 20, 2024

अब्दुल्ला ने लोगों को तनाव दूर करने के लिए दौड़ने की भी सलाह दी."आपको अच्छा महसूस करने या तनाव दूर करने के लिए दवाओं की आवश्यकता नहीं है. एक अच्छी दौड़, चाहे एक किलोमीटर या मैराथन, मकड़ी के जालों को साफ़ करने और प्राकृतिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है. इसे आज़माएं, आपको इसका पछतावा नहीं होगा आइए, नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर के लिए दौड़ शुरू करें.''

You don't need drugs to feel good or beat stress. A good run, whether a kilometer or a marathon, is enough to clear the cobwebs & achieve a natural feeling of euphoria & enthusiasm. Try it, you won't regret it. Let's start running for a drug free J&K. pic.twitter.com/AC450rbsLq — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 20, 2024

मुख्यमंत्री ने एएनआई की उस पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें दिल्ली हाफ-मैराथन के एक प्रतिभागी ने राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता के बारे में शिकायत की थी. उन्होंने कहा, "आओ और अगली बार कश्मीर मैराथन में दौड़ो, हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी और दृश्य भी काफी अच्छे होंगे." जम्मू-कश्मीर में अपना विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा खोने के बाद पहले विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन की जीत के बाद अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है. गठबंधन ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटें जीतीं, उसके बाद भाजपा ने 29 सीटें हासिल कीं.