सुनील शेट्टी की पत्नी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 5वीं देख कर कहेंगे, यूं ही नहीं माना कादरी से इंटरफेथ मैरिज को हुए थे तैयार

सुनील शेट्टी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही शादी कर चुके थे. उन्होंने 1991 में माना कादरी से शादी कर ली थी. जबकि कई लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यह एक नए बॉलीवुड हीरो के रूप में उनकी छवि के लिए यह ठीक नहीं होगा. इसके अलावा, दोनों का धर्म भी अलग था. ऐसे में दोनों के परिवार खासकर सुनील के माता-पिता उनकी शादी के खिलाफ थे. हालांकि, इन सबके बादजूद दोनों ने शादी की. माना और सुनील शेट्टी की शादी ने खूब सुर्खियां बटोरीं. सुनील हमेशा बताते रहे हैं कि कैसे उनके माता-पिता इस शादी के खिलाफ थे.

हालांकि, यह कम ही लोग जानते हैं कि माना खुद एक बहु-धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता इफ्तिखार एम. कादरी, एक गुजराती मुस्लिम और एक वास्तुकार हैं. वहीं, उनकी मां विपुला कादरी, एक सामाजिक कार्यकर्ता और पंजाबी हिंदू हैं. उनके दो भाई-बहन हैं, ईशा और राहुल कादरी, जो सामाजिक कार्यकर्ता और आर्किटेक्ट हैं.

इस प्रकार, माना दो धर्मों और संस्कृतियों का मिश्रण है. वहीं, सुनील शेट्टी एक कन्नड़ हिंदू हैं और तुलु भाषी परिवार से ताल्लुक रखते हैं. माना कादरी केवल पंद्रह साल की उम्र से ही बिजनेस में पारंगत थीं. अपनी बहन ईशा कादरी (अब मेहरा) के साथ मिलकर, उन्होंने माना एंड ईशा ब्रांड के तहत क्लोदिंग ब्रांड लॉन्च की.

इस तरह माना ने अपने टीनेज से ही खुद को एक फैशन डिजाइनर के रूप में स्थापित कर लिया था. उनकी एक और कपड़ों की ब्रांड है, जिसका नाम है, विद लव माना. फैशन के अलावा, माना मुंबई में एक लक्ज़री लाइफस्टाइल स्टोर, आर-हाउस की भी मालकिन हैं.

पत्नी होने के साथ ही माना सुनील की बिज़नेस पार्टनर भी हैं. दोनों ने मिलकर S2 रियल्टी डेवलपर्स की स्थापना की और माना उनकी कंपनी की निदेशक हैं. यह रियल एस्टेट बिजनेस कपल के लिए बेहद सफल साबित हुआ है, जिसके तहत उन्होंने भव्य सजावट के साथ आलीशान विला विकसित किए हैं.

सुनील शेट्टी के परोपकारी स्वभाव से सभी वाकिफ हैं. हाल ही में ऐसी खबरें सामने आईं कि सुनील ने 1996 में 450 से ज़्यादा यौनकर्मियों को मानव तस्करों के चंगुल से बचाया था. इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए सुनील की काफी सराहना की गई थी.हालांकि उन्होंने इसे प्रचारित नहीं किया.

बहुत से लोग यह नहीं जानते कि लड़कियों को बचाने में उनकी सास विपुला कादरी ने भी उनकी मदद की थी.वह प्रसिद्ध एनजीओ, सेव द चिल्ड्रन की संस्थापक हैं. अपनी मां के नक्शेकदम पर चलते हुए माना भी इस संस्था से जुड़ी हैं.

माना कादरी और उनकी बहन, ईशा कादरी, कथित तौर पर सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हैं. वे सेव द चिल्ड्रन एनजीओ के लिए बड़े पैमाने पर काम करती हैं. एनजीओ के एक सदस्य के रूप में माना वंचित और शोषित बच्चों और महिलाओं को संगठित करने, उनके उत्थान, एनजीओ के लक्ष्यों में योगदान देने के लिए धन जुटाने और प्रदर्शनियों का आयोजन करने में मदद करती हैं.

1991 में सुनील शेट्टी से शादी के बाद दोनों ने 5 नवंबर, 1992 को अपनी बेटी अथिया शेट्टी का स्वागत किया. उनकी प्यारी बेटी अब भारतीय क्रिकेटर के.एल. राहुल से विवाहित है. मार्च 2025 में अथिया ने इवारा नाम की एक बेबी गर्ल को जन्म दिया. माना और सुनील का एक बेटा अहान शेट्टी भी है, जिसने 2021 की फिल्म तड़प से बॉलीवुड में डेब्यू किया. वह बॉर्डर 2 में भी नज़र आएंगे. दूसरी ओर, अथिया ने मां बनने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया.

सुनील शेट्टी माना अब भी उतना ही प्यार करते हैं जितना उन्हें पहली बार देख कर हुआ था. एक्टर की पहली बार उनसे पेस्ट्री पैलेस में मुलाकात हुई थी. पहली नज़र में ही उनकी खूबसूरती पर वह फ़िदा हो गए थे. फिर, कुछ और मुलाकातों के बाद दोनों को प्यार का एहसास हुआ.

एक शो में सुनील ने याद किया था कि उन्हें पहली नज़र में ही माना से प्यार हो गया था. उन्होंने कहा था, “मुझे उसे देखते ही उससे प्यार हो गया था. कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद, माना और सुनील ने अपने-अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया. माना का परिवार शुरू से ही सुनील को पसंद करता था. खासकर माना की मां.

हालांकि, धर्म अलग होने के कारण एक्टर के परिवार को उनके रिश्ते को स्वीकार करने में मुश्किल हुई. उन्होंने नौ साल इंतज़ार किया. 1991 में, सुनील शेट्टी ने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म साइन की और उसी साल माना से शादी करने का फैसला किया.

सुनील ने एक इंटरव्यू में कहा था, “मेरे मां-बाप साफ़ कह चुके थे कि यह शादी होने वाली नहीं है. आप शादी नहीं कर सकते. उनका समुदाय अलग था. लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा. वह हमेशा मुझसे कहती थीं, 'जब तक तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी.' मैं यह कैसे भूल सकता हूं?”

सुनील शेट्टी ने आगे कहा कि जब उन्होंने और माना ने शादी की, तो उन्होंने हर जन्म में साथ रहने का वादा किया था. फिर उन्होंने आगे कहा कि बड़े होने पर उन्हें एहसास हुआ कि एक अच्छी पत्नी जीवन में कितना संतुलन लाती है और इसका बच्चों के पालन-पोषण पर कितना असर पड़ता है.

उसी बातचीत में सुनील ने कहा था, "जब हमारी शादी हुई थी, तब शादी एक प्रतिबद्धता थी. सात फेरों के बाद यह तय किया था कि सात जन्मों तक साथ रहेंगे. फिल्मी डायलॉग लग रहा होगा, पर ऐसा है नहीं, ये सच है.