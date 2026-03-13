विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

ओडिशा में दिल दहलाने वाली घटना, 7 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या, खदान में मिली लाश

Odisha child murder: दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली यह बच्ची अपने चाचा के घर पर रह रही थी, क्योंकि उसके पिता काम के सिलसिले में राज्य से बाहर थे. बच्ची घर के पास खेलते समय अचानक लापता हो गई.

Read Time: 2 mins
Share
ओडिशा में दिल दहलाने वाली घटना, 7 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या, खदान में मिली लाश
  • ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में सात साल की बच्ची का दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई है
  • बच्ची अपने चाचा के घर पर रह रही थी और खेलते समय अचानक लापता हो गई थी
  • पुलिस ने 24 वर्षीय आरोपी माइकल किंडो को गिरफ्तार कर उसका जुर्म कबूल करवा लिया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक सात साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. घटना नौ मार्च की है. दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली यह बच्ची अपने चाचा के घर पर रह रही थी, क्योंकि उसके पिता काम के सिलसिले में राज्य से बाहर थे. बच्ची घर के पास खेलते समय अचानक लापता हो गई. काफी खोजबीन के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला, तो चाचा ने राजगांगपुर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. मामला मालडीही पं चायत के अंतर्गत दूधी गांव की है. 

आरोपी का कुबूलनामा

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुंदरगढ़ की SP अमृतपाल कौर की देखरेख में जांच शुरू की गई. एडिशनल एसपी केपी मिश्रा और एसडीओपी विभूति भूषण भोई के नेतृत्व में टीमों ने स्निफर डॉग्स की मदद से इलाके की तलाशी ली. जांच के दौरान पुलिस का शक गांव के ही 24 वर्षीय माइकल किंडो पर गया. जब पुलिस ने उसका सामना किया, तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया. पूछताछ के दौरान आरोपी टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. 

Latest and Breaking News on NDTV

पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने बच्ची को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और फिर पहचान छिपाने के लिए गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

खदान से बरामद हुआ शव

आरोपी के कबूलनामे के आधार पर पुलिस की टीम जंगल की ओर पहुंची. आरोपी ने शव को गांव से लगभग चार किलोमीटर दूर एक पत्थर की खदान में छिपा दिया था और ऊपर से पत्थर रख दिए थे. पुलिस ने वहां से बच्ची का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. राजगांगपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इन-चार्ज अनिल कुमार सामल ने बताया कि आरोपी माइकल किंडो को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा कर लिए हैं. एक मजबूत केस बनाने के लिए व्यापक जांच अभी भी जारी है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Odisha Child Murder, Sundargarh Crime News, Minor Girl Killed Odisha, Sundargarh Murder Case, Odisha Police Arrest Accused
Get App for Better Experience
Install Now