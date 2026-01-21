ओडिशा के सुंदरगढ़ में जंगली हाथी का कहर, कुचलकर एक शख्स की ली जान, दहशत में ग्रामीण

ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के नुआगांव प्रखंड अंतर्गत पंचायत बारीलेप्टा के ग्राम पहाड़ टोली में जंगली हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई. मृतक की पहचान लोबो सिंह के रूप में हुई है, जिनकी उम्र लगभग 45 साल बताई जा रही है. इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, देर रात जंगल से भटककर एक जंगली हाथी गांव में घुस आया. हाथी ने सबसे पहले गांव के क्लब घर को निशाना बनाया, जहां रखा हुआ धान उसने खा लिया और भवन की खिड़की तोड़ दी. इसी दौरान लोबो सिंह हाथी के संपर्क में आ गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाथी ने अचानक हमला कर उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

लोबो सिंह की असामयिक मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव में शोक की लहर है और लोग भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं.

घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी. सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और रात के समय अकेले बाहर न निकलने की अपील की है.

इस क्षेत्र में जंगली हाथियों की आवाजाही पहले भी देखी जाती रही है, लेकिन इस तरह की जानलेवा घटना ने वन-मानव संघर्ष की गंभीरता को एक बार फिर उजागर कर दिया है. ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों की निगरानी बढ़ाने, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है.