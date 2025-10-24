नटखट हाथी लगा रहा जाम, गांववालों की हुई नींद हराम!

केरल के त्रिशूर जिले के अथिरापिल्ली पंचायत ने अथिरापिल्ली-मलक्कप्पारा अंतर-राज्यीय राजमार्ग पर सड़क पर उत्पात मचाने और वाहनों पर हमलों की बार-बार घटनाओं के बाद वन विभाग से कबाली नाम वाले अकेले हाथी को वापस जंगल की ओर ले जाने का आग्रह किया है.

कबाली अपने विवादास्पद व्यवहार के लिए जाना जाता है. पिछले साल उसने एक एम्बुलेंस को रोका था और एक बाइक सवार को घायल कर दिया था. 2022 में भी उसने एक जीप पर हमला किया था. सुपरस्टार एक्टर रजनीकांत की 2016 की हिट फिल्म के नाम पर ही 33 वर्षीय हाथी का नाम रखा गया है. यह हाथी 'मस्थ' से गुजर रहा है, जो एक ऐसा दौर है जब हाथी अनियमित व्यवहार दिखाते हैं.

हालांकि, पंचायत का कहना है कि हाथी उनके संकल्प की परीक्षा ले रहा है. पंचायत अध्यक्ष के.के. रितेश ने बताया कि हाथी यात्रियों के लिए लगातार खतरा बन गया है, जिससे व्यस्त अन्नामलाई रोड पर अक्सर घंटों तक यातायात प्रभावित होता है. उन्होंने ज़िले में मीडिया से कहा, "या तो इस जानवर को सड़क पर भटकने से रोकने के लिए उपाय किए जाने चाहिए, या इसे किसी दूसरे वन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए."

यह मांग जन सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता के बीच उठाई गई है. इसी बीच वन अधिकारियों ने चेतावनी दी कि क्षेत्र में जानबूझकर हाथियों को उकसाने वालों को खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी. वझाचल के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) सुरेश बाबू ने कहा कि विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है और हाल ही में उन मामलों की जांच शुरू कर दी है जहां यात्री जंगली हाथियों को उकसाते पाए गए थे. अधिकारियों का कहना है कि जीवन की रक्षा प्राथमिकता बनी हुई है, लेकिन कबाली के स्थानांतरण पर कोई भी निर्णय सुरक्षा चिंताओं और पर्यावरणीय विचारों, दोनों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा.