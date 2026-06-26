प्रसव पीड़ा में 4 किलोमीटर पैदल चली गर्भवती, गांव तक नहीं पहुंची एंबुलेंस; ओडिशा के खैरपुट में 'विकास' गायब

Odisha News: ओडिशा के मलकानगिरी जिले से एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बदहाल स्थिति उजागर हुई है. खैरपुट ब्लॉक के एक गांव में प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचने के लिए करीब 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा. वजह यह रही कि गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं होने से एंबुलेंस बीच रास्ते में ही रुक गई. दर्द से कराहती महिला को आशा कार्यकर्ता और परिजनों के सहारे पैदल चलाकर एंबुलेंस तक पहुंचाया गया. घटना ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क संपर्क और सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

अचानक शुरू हुई प्रसव पीड़ा

मलकानगिरी जिले के खैरपुट ब्लॉक अंतर्गत गोबिंदपाली पंचायत के अंधारी गांव में रहने वाली लिजा प्रधान को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. स्थिति गंभीर होने पर परिवार के सदस्यों ने तत्काल स्थानीय आशा कार्यकर्ता को सूचना दी. सूचना मिलते ही आशा कार्यकर्ता गांव पहुंचीं और गर्भवती महिला को चिकित्सीय सहायता दिलाने की कोशिश शुरू की. इसके साथ ही 108 एंबुलेंस सेवा को भी बुलाया गया.

Odisha News: एंबुलेंस तक जाती गर्भवती महिला

सड़क नहीं, इसलिए गांव तक नहीं पहुंच सकी एंबुलेंस

हालांकि, सबसे बड़ी समस्या गांव तक पहुंचने के लिए सड़क का अभाव था. अंधारी गांव तक जाने वाला रास्ता कच्चा और बेहद खराब होने के कारण एंबुलेंस वहां तक नहीं पहुंच सकी. बताया गया कि वाहन को कोरापुट जिले के जबागढ़ चौक के पास रोकना पड़ा, जो गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित है. ऐसे में प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला के सामने अस्पताल पहुंचने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई.

दर्द में भी पैदल तय किया रास्ता

आशा कार्यकर्ता और परिजनों ने हिम्मत दिखाते हुए महिला को सहारा दिया और पैदल ही एंबुलेंस तक ले जाने का निर्णय लिया. प्रसव पीड़ा से परेशान लिजा प्रधान को करीब 4 किलोमीटर तक पैदल चलाकर एंबुलेंस तक पहुंचाया गया. रास्ता कठिन होने के बावजूद परिवार और स्वास्थ्य कर्मियों ने लगातार उनका साथ दिया. ग्रामीणों का कहना है कि यदि सड़क सुविधा उपलब्ध होती तो महिला को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती.

स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती

एंबुलेंस तक पहुंचने के बाद महिला को खैरपुट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज शुरू किया गया. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महिला को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

बुनियादी सुविधाओं पर उठे सवाल

यह घटना केवल एक गर्भवती महिला की परेशानी नहीं, बल्कि दूरस्थ ग्रामीण इलाकों की वास्तविक स्थिति को भी सामने लाती है. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क, परिवहन और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी लंबे समय से बनी हुई है. कई बार बीमार मरीजों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने में इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

विकास के दावों और जमीनी हकीकत में अंतर

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के कई दावे किए जाते हैं. इसके बावजूद कई गांव आज भी ऐसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन अब तक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है.

कब पहुंचेगी विकास की सड़क?

अंधारी गांव की यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि आखिर दूरदराज के गांवों तक बुनियादी सुविधाएं कब पहुंचेंगी. प्रसव जैसी गंभीर स्थिति में भी यदि महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़े, तो स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच पर सवाल उठना स्वाभाविक है. ग्रामीण अब उम्मीद कर रहे हैं कि इस घटना के बाद प्रशासन और सरकार गांव तक सड़क और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे.

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