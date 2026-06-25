पूर्व IAS सुजाता कार्तिकेयन बीजेडी में शामिल, नवीन पटनायक की मौजूदगी में थामा पार्टी का दामन

Former IAS Sujata Rout Karthikeyan Join BJD: ओडिशा की राजनीति में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला, जब पूर्व आईएएस अधिकारी सुजाता राउत कार्तिकेयन (Sujata Rout Karthikeyan) ने बीजू जनता दल (BJD) की सदस्यता ग्रहण कर सक्रिय राजनीति में औपचारिक प्रवेश किया. भुवनेश्वर स्थित बीजेडी मुख्यालय शंख भवन में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली. प्रशासनिक सेवा में लंबे अनुभव और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पहचानी जाने वाली सुजाता कार्तिकेयन का बीजेडी में शामिल होना राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है. राजनीतिक जानकार इसे बीजेडी के संगठनात्मक और जनसंपर्क ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं.
नवीन पटनायक की मौजूदगी में हुई सदस्यता ग्रहण
भुवनेश्वर के शंख भवन में आयोजित कार्यक्रम में सुजाता राउत कार्तिकेयन ने बीजेडी का चुनाव चिह्न शंख हाथ में लेकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. इस अवसर पर पार्टी प्रमुख नवीन पटनायक सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. सदस्यता ग्रहण करने के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. कार्यक्रम के दौरान बीजेडी कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला.
#WATCH | Bhubaneswar | Former IAS officer Sujata Rout Karthikeyan joins BJD in the presence of State Assembly LoP & BJD chief Naveen Patnaik— ANI (@ANI) June 25, 2026
(Video Source: BJD) pic.twitter.com/WbneX0bCEl
24 वर्षों तक किया प्रशासनिक सेवा में कार्य
सुजाता कार्तिकेयन लंबे समय तक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में कार्यरत रहीं. उन्होंने मार्च 2025 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर प्रशासनिक सेवा को अलविदा कहा था. अपने प्रशासनिक करियर के दौरान उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और राज्य के विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई. उन्हें एक कुशल और जनकेंद्रित अधिकारी के रूप में जाना जाता है.
#WATCH | Bhubaneswar | State Assembly LoP & BJD chief Naveen Patnaik says, "I would like to welcome Sujata Rout Karthikeyan to the Biju Janata Dal. She has been an IAS officer and has held several important positions in that office...I am sure that as time passes and she gets… https://t.co/0Z5gnsg0vX pic.twitter.com/8CCB9YqO51— ANI (@ANI) June 25, 2026
नवीन पटनायक के नेतृत्व में फिर सेवा का अवसर
बीजेडी में शामिल होने के बाद सुजाता कार्तिकेयन ने कहा कि वह स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें पिछले 24 वर्षों तक नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा की जनता की सेवा करने का अवसर मिला. उन्होंने कहा कि अब राजनीतिक मंच से भी उन्हें राज्य और उसके लोगों के लिए काम करने का अवसर मिला है, जिसे वह एक बड़े आशीर्वाद के रूप में देखती हैं. सुजाता ने कहा कि वह पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ ओडिशा के लोगों की सेवा जारी रखेंगी.
Bhubaneswar, Odisha: After joining the BJD, Former IAS officer Sujata Rout Karthikeyan says, "It was my privilege to get the opportunity to serve the people of Odisha for 24 years under the leadership of Naveen Patnaik. Today, by becoming a part of the Biju Janata Dal family, I… pic.twitter.com/nlsrLagxgj— IANS (@ians_india) June 25, 2026
महिला सशक्तिकरण में निभाई अहम भूमिका
सुजाता राउत कार्तिकेयन का नाम विशेष रूप से ओडिशा सरकार की महत्वाकांक्षी महिला सशक्तिकरण योजना ‘मिशन शक्ति' से जुड़ा रहा है. मिशन शक्ति के माध्यम से उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया. उनके नेतृत्व में राज्यभर की लगभग 70 लाख महिलाओं को 6 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया. महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इस योगदान को उनकी बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है.
कलेक्टर के रूप में भी रही प्रभावी भूमिका
प्रशासनिक सेवा के दौरान सुजाता राउत सुंदरगढ़ और कटक जिलों की जिलाधिकारी (कलेक्टर) के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं. इन जिलों में उन्होंने प्रशासनिक सुधार, जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीण विकास से जुड़े कई कार्यक्रमों की निगरानी की. इसी अनुभव के कारण उन्हें प्रशासनिक क्षेत्र में एक प्रभावशाली अधिकारी माना जाता रहा है.
वीके पांडियन की हैं पत्नी
सुजाता कार्तिकेयन पूर्व आईएएस अधिकारी वीके पांडियन की पत्नी हैं. पांडियन भी ओडिशा प्रशासन और राजनीति में एक चर्चित नाम रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुजाता का प्रशासनिक अनुभव और जमीनी स्तर पर काम करने का लंबा अनुभव बीजेडी के लिए उपयोगी साबित हो सकता है.
बीजेडी को मिल सकती है नई मजबूती
राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि सुजाता कार्तिकेयन के बीजेडी में शामिल होने से पार्टी को महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण और संगठनात्मक विस्तार के क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है. राज्य में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच उनका पार्टी में प्रवेश बीजेडी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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