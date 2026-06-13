जंगली सूअर के शिकार के लिए बिछाया करंट, चपेट में आने से युवक की मौत, 6 गिरफ्तार

ओडिशा के बलांगीर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां जंगली सूअर के शिकार के लिए लगाए गए करंट के जाल ने एक युवक की जान ले ली. इस हादसे के बाद आरोपियों ने अपनी करतूत छिपाने के लिए शव को जंगल में दफना दिया, लेकिन सच्चाई ज्यादा समय तक छिप नहीं सकी. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है.

शिकार के लिए बिछाया गया था करंट का जाल

यह घटना खपराखोल थाना क्षेत्र के कुठुरला गांव की है. आरोप है कि कुछ लोगों ने जंगली सूअरों के अवैध शिकार के लिए जंगल में हाई-वोल्टेज बिजली के तार बिछाए थे. यह तरीका बेहद खतरनाक और गैरकानूनी है, लेकिन इसके बावजूद इलाके में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं.

मछली पकड़ने गया था युवक

मृतक की पहचान गदाधर मल्लिक के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, वह गुरुवार रात करीब 9 बजे गांव के पास एक नाले में मछली पकड़ने गया था. इसी दौरान वह जंगल में बिछाए गए करंट वाले तार की चपेट में आ गया. तेज करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

सबूत छिपाने के लिए शव को जंगल में दफनाया

घटना के बाद आरोपी घबरा गए और उन्होंने अपने अपराध को छिपाने की कोशिश की. वे मृतक के शव को करीब तीन किलोमीटर दूर नुआपाली के जंगल में ले गए और वहां दफना दिया. लेकिन यह मामला ज्यादा समय तक दबा नहीं रह सका और धीरे-धीरे सच्चाई सामने आ गई.

पत्नी की शिकायत पर शुरू हुई जांच

मृतक की पत्नी यशोदा भुए ने खपराखोल थाने में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और बिजली अधिनियम, 2003 की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

एक नाबालिग सहित छह आरोपी गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने छह आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इनमें दिलेश्वर उर्फ मोंटू भुए, राजेश्वर भुए, दया भुए, दिनबंधु उर्फ दीना बरिहा, कृष्णा भुए और एक नाबालिग शामिल हैं. सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.