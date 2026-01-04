विज्ञापन
विशेष लिंक

उत्तर भारत में ठंड, शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, अगले 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम, जानें कब मिलेगी राहत

मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में कुछ समय तक कोहरा बना रह सकता है. उसने यह भी कहा है कि दिन के कम तापमान के कारण कुछ क्षेत्रों में ठंड का मौसम रह सकता है.

Read Time: 4 mins
Share
उत्तर भारत में ठंड, शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, अगले 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम, जानें कब मिलेगी राहत
  • दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में सर्दी का प्रभाव बढ़ गया है, और सुबह कोहरे की स्थिति सामान्य हो गई है
  • मौसम विभाग ने 4-7 जनवरी तक दिल्ली और आसपास शीतलहर की संभावना जताई है, साथ ही येलो अलर्ट जारी किया है
  • पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में घना कोहरा छाए रहने और शीतलहर का प्रभाव जारी रहने का अनुमान
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर समेत लगभग समूचे उत्तर भारत में देर से ही सही लेकिन सर्दी ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है. सुबह की पहली किरणों के साथ ही दिल्ली-एनसीआर और आसपास के तमाम इलाकों में कोहरे की मोटी चादर बिछ जा रही है. पिछले कुछ दिनों से सड़कें धुंध में गायब हो गईं, रेल और हवाई यातायात पर इसका असर पड़ रहा है और लोग ठिठुरती ठंड में घरों में दुबके रहे. पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है, इसलिए मैदानी इलाकों में शीतलहर ने जनजीवन को मुश्किल बना दिया है.

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें : कड़ाके की ठंड ने उत्तर भारत को जकड़ा, अब दिल्ली सहित इन राज्यों में शीत लहर का अटैक, कोहरा भी करेगा परेशान

आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड

आईएमडी ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं. 4 से 7 जनवरी तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी ठंड का प्रकोप बढ़ेगा. रविवार के दिन दिल्ली में घना कोहरा छाये रहने का ‘येलो अलर्ट' जारी किया गया है. रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से 1.2 डिग्री अधिक है. अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री कम है.

आयानगर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा. सुबह के समय घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही. सफदरजंग में सुबह नौ बजे विजिबिलिटी 800 मीटर दर्ज की गई, जो बाद में सुधरकर 1,200 मीटर हो गई.

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें : 2025 में मौसम ने बरपाया भयंकर कहर, IMD ने बताया- आपदाओं में 2700 से ज्यादा लोगों की मौत

अभी और बढ़ेगा कोहरे का सितम

आईएमडी के अनुसार, अगले सात दिनों तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में कोहरे का असर बना रहेगा. 4 से 8 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी. पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंडे दिन की चेतावनी जारी की गई है. पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में कई स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे चला गया है. वहीं, मेघालय में बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

Latest and Breaking News on NDTV

यूपी के कई हिस्सों में शनिवार को भी ठंड रही. कई स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास या उससे अधिक रहा. राज्य की राजधानी में अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक था.

IMD के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है.

  • 4 जनवरी: कोहरे की स्थिति बरकरार, शीतलहर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में
  • 5 जनवरी: कोहरे की तीव्रता में हल्की कमी, लेकिन पंजाब, हरियाणा और यूपी में असर जारी
  • 6 जनवरी: जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर से कोहरे की चेतावनी हटेगी, बाकी राज्यों में बरकरार
  • 7 जनवरी: बहुत घना कोहरा सिर्फ पूर्वी यूपी में, अन्य राज्यों में घना कोहरा
  • 8 जनवरी: पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में घना कोहरा
  • 9 जनवरी: पंजाब, हरियाणा और यूपी में कोहरा, बिहार से चेतावनी हटेगी
Latest and Breaking News on NDTV

देश के बाकी हिस्सों के मौसम का हाल

तापमान में गिरावट का अनुमान भी लगाया गया है. उत्तर-पश्चिम भारत में अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है. मध्य भारत में अगले चार दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है. पूर्वी भारत में भी अगले 24 घंटे बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. गुजरात में अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है.

बढ़ती ठंड को लेकर IMD की सलाह

कोहरे और शीतलहर का असर परिवहन और विमानन सेवाओं पर पड़ रहा है. उड़ानों और ट्रेनों में देरी हो रही है, सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है. स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, सर्दी-जुकाम और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ चुका है. हीटिंग उपकरणों के इस्तेमाल से बिजली की खपत में भी इजाफा हो सकता है. आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने, गर्म कपड़े पहनने और गैरजरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
North India Weather, Delhi Fog Alert, Cold Wave Warning, Dense Fog Forecast, Temperature Drop
Get App for Better Experience
Install Now