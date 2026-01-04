उत्तर भारत में ठंड, शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, अगले 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम, जानें कब मिलेगी राहत

दिल्ली-एनसीआर समेत लगभग समूचे उत्तर भारत में देर से ही सही लेकिन सर्दी ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है. सुबह की पहली किरणों के साथ ही दिल्ली-एनसीआर और आसपास के तमाम इलाकों में कोहरे की मोटी चादर बिछ जा रही है. पिछले कुछ दिनों से सड़कें धुंध में गायब हो गईं, रेल और हवाई यातायात पर इसका असर पड़ रहा है और लोग ठिठुरती ठंड में घरों में दुबके रहे. पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है, इसलिए मैदानी इलाकों में शीतलहर ने जनजीवन को मुश्किल बना दिया है.

आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड

आईएमडी ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं. 4 से 7 जनवरी तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी ठंड का प्रकोप बढ़ेगा. रविवार के दिन दिल्ली में घना कोहरा छाये रहने का ‘येलो अलर्ट' जारी किया गया है. रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से 1.2 डिग्री अधिक है. अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री कम है.

आयानगर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा. सुबह के समय घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही. सफदरजंग में सुबह नौ बजे विजिबिलिटी 800 मीटर दर्ज की गई, जो बाद में सुधरकर 1,200 मीटर हो गई.

अभी और बढ़ेगा कोहरे का सितम

आईएमडी के अनुसार, अगले सात दिनों तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में कोहरे का असर बना रहेगा. 4 से 8 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी. पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंडे दिन की चेतावनी जारी की गई है. पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में कई स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे चला गया है. वहीं, मेघालय में बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

यूपी के कई हिस्सों में शनिवार को भी ठंड रही. कई स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास या उससे अधिक रहा. राज्य की राजधानी में अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक था.

IMD के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है.