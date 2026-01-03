कड़ाके की ठंड ने उत्तर भारत को जकड़ा, अब दिल्ली सहित इन राज्यों में शीत लहर का अटैक, कोहरा भी करेगा परेशान

- उत्तर भारत में लगातार बढ़ती ठंड के कारण तापमान लगातार कम हो रहा है और जनजीवन प्रभावित हुआ है.
- मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में शीत लहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है.
- राजस्थान के माउंट आबू में तापमान शून्य डिग्री तक गिर गया है और कई जिलों में घने कोहरे और बारिश का अनुमान है.
उत्तर भारत में भीषण ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. हर गुजरते दिन के साथ सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और कड़ाके की ठंड से लगातार जनजीवन प्रभावित हो रहा है. तापमान में गिरावट के बाद कुछ जगहों पर तापमान शून्य के करीब पहुंच रहा है. साथ ही घने कोहरे ने सड़क और रेल यातायात को बुरी तरह से प्रभावित किया है. हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भीषण ठंड और कोहरे की स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है. साथ ही दिल्ली सहित कुछ राज्यों में आज से शीत लहर की संभावना जताई गई है, जो आम लोगों की परेशानी को और बढ़ा सकता है. भीषण सदी के कारण कई स्कूलों में छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है और लोग अलाव और हीटर का सहरा ले रहे हैं.
मौसम विभाग ने देश के कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे और शीत लहर चलने का अनुमान जताया है. इनमें दिल्ली भी शामिल है. आईएमडी ने तीन से छह जनवरी के बीच दिल्ली और हरियाणा के कुछ सुदूर इलाकों में शीत लहर चलने का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है. आईएमडी के अनुसार, शीत लहर तब घोषित की जाती है जब न्यूनतम तापमान सामान्य औसत तापमान से 4.5-6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है.
राजस्थान में शीत लहर और घने कोहरे का अलर्ट
इसके साथ ही राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट है. माउंट आबू में पारा शून्य डिग्री पर पहुंच गया है. इसके साथ ही राजस्थान के कई संभागों में बारिश का भी अलर्ट है. वहीं, मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ के प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बरसात हुई. कुछ जगहों पर आज भी बारिश हो सकती है.
इसके साथ ही राजस्थान के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. इन कोहरा प्रभावित क्षेत्रों में विजिबिलिटी शून्य रह सकती है. विभाग के मुताबिक अलवर, दौसा, डीग, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, झुंझनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सवाई माधोपुर, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना कुचामन, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
इस घने कोहरे के कारण दिन और ठंडे हो सकते हैं. प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है. राजधानी जयपुर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. पिछले 24 घंटे में राजधानी में ठंड और गलन बढ़ी है.
घना कोहरा, शीत लहर और पाला पड़ने की संभावना
- पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 7 जनवरी तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी तक और इसके बाद 8 और 9 जनवरी को, ओडिशा में 6 जनवरी तक रात और सुबह के घंटों में कुछ जगहों पर बेहद घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है.
- इसके साथ ही जम्मू के इलाकों और उत्तरी मध्य प्रदेश में 6 जनवरी तक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 7 जनवरी तक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 8 और 9 जनवरी को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 से 9 जनवरी के दौरान, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 6 और 7 जनवरी को, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज और कल, झारखंड में 5 जनवरी तक, ओडिशा में 7 जनवरी तक, अरुणाचल प्रदेश में आज और बिहार में 8 जनवरी तक अलग-अलग जगहों पर घने कोहरे की संभावना है.
- हिमाचल प्रदेश में आज और कल, पंजाब में 4 और 6 जनवरी के दौरान; हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज से 6 जनवरी के दौरान, राजस्थान में 8 और 9 जनवरी को अलग-अलग जगहों पर शीत लहर की स्थिति बनने की संभावना है.
- आज उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पाला पड़ने की भी संभावना जताई गई है.
