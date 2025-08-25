राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, दो दिन बंद रहेंगी नॉनवेज की दुकानें, अंडे बेचने पर भी रोक

राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल सूबे में दो दिन नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी. 28 अगस्त को पर्युषण पर्व और 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर नॉनवेज केसाथ अंडे की दुकानें बंद रहेंगी. स्वायत्त शासन विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया.

आपको बता दें कि पहली बार राजस्थान में अंडे की दुकानों को बंद करने का फैसला किया गया है. अब तक केवल बूचड़खाने, मटन-चिकन और कच्चा मांस बेचने वाली दुकानें बंद रहती थीं. इस बार धार्मिक संगठनों की मांग पर सरकार ने अंडे की बिक्री पर भी पाबंदी लगाई है.

पूरे प्रदेश में लागू होगा आदेश

अकेले जयपुर में ही एक हजार से ज्यादा अंडे के ठेले और दुकानें संचालित हैं. स्वायत्त शासन विभाग ने कहा है कि आदेश पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा. अगर कोई नियम को तोड़ता हुआ मिलता है तो नगर निगम और स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करेगा. इसलिए सभी से अपील है कि इस दिन कोई भी नॉनवेज की बिक्री, पकाने या काटने का प्रयास ना करे.

नॉनवेज कारोबारियों और अंडा बेचने वाले दिखे नाखुश

इस आदेश के बाद नॉनवेज कारोबारियों और अंडा बेचने वाले नाखुश हैं, उन्होंने कहा है कि इससे उनकी कमाई पर असर पड़ेगा. हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार का आदेश है तो मानना पड़ेगा.