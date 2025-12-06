जयपुर में झुक गई बिल्डिंग! 5 मंजिला इमारत में दरार आने से हड़कंप, खाली कराया गया इलाका

राजस्थान के जयपुर के मालवीय नगर इलाके में एक निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत के गिरने की कगार पर पहुंचने से अफरा-तफरी मच गई है. इमारत के झुकने की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और भारी संख्या में पुलिस बल तथा सिविल डिफेंस टीम को मौके पर तैनात किया गया. एहतियात के तौर पर पुलिस ने आस-पास के इलाके को पूरी तरह खाली करवा लिया है.

इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है, जिनका आरोप है कि यह बिल्डिंग बिना मंजूरी और बिना ग्रीन फाइल के बन रही थी. बताया जा रहा है कि सेट बैक में बेसमेंट खोदने की कवायद के दौरान ही बिल्डिंग के अस्थिर होने और गिरने का खतरा पैदा हो गया. यह भी सामने आया है कि बिल्डिंग के झुकने की पहली सूचना के बाद से ही आर्किटेक्ट अनिल गुप्ता को पिछले 5 घंटे से बुलाया जा रहा है, लेकिन उनका फोन व्यस्त बताया जा रहा है और वह साइट पर नहीं आए हैं.

बिल्डिंग मालिक का दावा है कि उन्होंने नगर निगम से अनुमति ली थी और एक लाख चालीस हज़ार रुपए जमा कराए थे, हालांकि, भूखंड का एरिया जेडीए के अधीन बताया जा रहा है. इस गंभीर मामले पर पुलिस और जेडीए (जयपुर विकास प्राधिकरण) दोनों चुप हैं.



