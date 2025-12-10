राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों का हंगामा, फैक्ट्री और कारों में लगाई आग

राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसान और पुलिस आमने-सामने आ गए हैं. किसानों का विरोध प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया कि पुलिस को बीच में आना पड़ा. किसानों ने हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री समेत 10 से अधिक वाहनों में भी आग लगा दी. इसके साथ ही उन्होंने तीन जेसीबी मशीन और दो गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की. किसानों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. इस सब के बीच विधायक अभिमन्यु पूनिया को हल्की चोट लगने की भी जानकारी सामने आई है.

ये भी पढ़ें- PM-CM कौन होगा ये घुसपैठिए तय नहीं करेंगे... अमित शाह दे रहे चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब

एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर उग्र हुए किसान

बता दें कि किसान हनुमानगड़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसे लेकर ग्रामीणों ने बुधवार को टिब्बी में महापंचायत भी की थी. इस दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहे. सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने करीब 700 पुलिस कर्मियों समेत आधा दर्जन थानों के प्रभारी और चार मजिस्ट्रेट भी तैनात किए. यहां तक कि महापंचायत को देखते हुए टिब्बी के आधे बाजार भी बंद रहे.

किसानों ने 10 गाड़ियों में लगाई आग

वहीं प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इंटरनेट मंगलवार रात ही बंद कर दिया था. टिब्बी क्षेत्र में 18 नवंबर से धारा 163 भी लागू है. महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जुटे और फैक्ट्री निर्माण का विरोध किया. इसी बीच किसानों और ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया. किसानों और ग्रामीणों ने करीब 10 कार को आग के हवाले कर कई जेसीबी और अन्य वाहनों में तोड़फोड़ भी की.

निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री को किया आग के हवाले

प्रदर्शनकारी किसानों ने टिब्बी में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री को भी आग के हवाले कर दिया. इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में कई लोगों को चोट भी लगी है. विधायक अभिमन्यु पूनिया को भी मामूली चोट आई है. उनको अस्पताल ले जाया गया. दूसरी तरफ पुलिस ने बचाव में किसानों-ग्रामीणों पर लाठीचार्ज करके आंसू गैस के गोले छोड़े. पुलिस ने हवा में रबड़ की गोलियां भी चलाईं. किसान और पुलिस अभी भी आमने-सामने हैं. हालात को देखते हुए राठीखेड़ा में बाहर के कई जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई गई है. किसानों को समझाने की कोशिश भी की गई.

ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री निर्माण से इलाके में प्रदूषण फैलेगा. वहीं जिला प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन कह रहा है कि एथेनॉल निर्माण में पूरी तरह से ऑनलाइन मॉनिटरिंग रहेगी और किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलेगा. फैक्ट्री लगने से क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेगा.