जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की आ गई तारीख, पहले चरण में 10 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ानें

एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताए जा रहे नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजुरप्पू राम मोहन नायडू ने बताया है कि जेवर एयरपोर्ट का अगले महीने उद्घाटन होगा. उन्होंने इसके लिए 30 अक्टूबर की तारीख भी बताई है.

45 दिनों में 10 शहरों की उड़ानें

केंद्रीय मंत्री नायडू ने यह भी बताया कि उद्घाटन के 45 दिनों के अंदर इस एयरपोर्ट से देश के 10 प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी. उन्होंने जानकारी दी कि जेवर एयरपोर्ट से पहले चरण में बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता समेत देश के 10 बड़े शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होंगी.

इंडिगो, एयर इंडिया की फ्लाइटें

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस से बातचीत पूरी हो चुकी है. पूरी तरह नए सिरे से तैयार एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू होने को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट बनकर तैयार है. पिछले साल 9 दिसंबर को एयरपोर्ट पर रनवे का ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया था. इस दौरान एक कमर्शियल विमान की लैंडिंग कराई गई थी.

हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार की योजना

नोएडा एयरपोर्ट के तैयार होने के अलावा सरकार ने गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार की भी योजना बनाई है. केंद्रीय मंत्री नायडू ने बताया कि हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार के लिए राज्य सरकार से 9 एकड़ जमीन की मांग की गई है. एयरपोर्ट की पार्किंग क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके.

सभी हवाई अड्डों पर फ्री वाई-फाई

सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने घोषणा की कि अगले दो महीनों में देश के सभी हवाई अड्डों पर यात्रियों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा मिलने लगेगी. इसके अलावा, एयरपोर्ट पर लाइब्रेरी शुरू करने की भी योजना है.