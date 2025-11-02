यात्रियों सीट बेल्ट बांध लो! नोएडा एयरपोर्ट उद्घाटन की घड़ी नजदीक, इंडिगो-एयर इंडिया शुरू करेंगी फ्लाइट

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत की अक्टूबर की समयसीमा भले ही निकल गई हो, लेकिन अब इसमें और ज्यादा देरी के संकेत नहीं हैं. नोएडा एयरपोर्ट से फ्लाइट की शुरुआत दिसंबर के अंत तक शुरू हो सकती है. 31 अक्टूबर को जेवर एयरपोर्ट से कैलिब्रेशन फ्लाइट टेस्टिंग का ट्रायल सफल रहा. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्लेन ने रनवे से सफल लैंडिंग और टेकऑफ कर तैयारियों को परखा.प्लेन की कई चरणों में लैंडिंग और टेकऑफ के जरिये नेवीगेशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़े टेक्निकल सिस्टम की ताकत को आंका गया.

दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से प्लेन ने नोएडा एयरपोर्ट के लिए सुबह 10.30 बजे उड़ान भरी थी और हवाई चक्कर लगाने के बाद 11.20 बजे रनवे पर लैंडिंग की.नागरिक विमानन महानिदेशालय जल्द ही यहां से उड़ानों के लिए जरूरी लाइसेंस की मंजूरी दे सकता है. NDTV प्रॉपिट के सूत्रों के अनुसार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी बाकी बचे कार्यों को निपटाने में जुटा है. इनके पूरा होने और फ्लाइट टेस्टिंग के सारे चरण पूरे होते ही डीजीसीए एयरोड्रम लाइसेंस जारी करेगा और इससे व्यावसायिक उड़ानें शुरू हो जाएंगे.

Noida airport

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिसंबर में उड़ानें शुरू होंगी

नोएडा एयरपोर्ट (Jewar Airport) से उड़ानों का संचालन अब दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद है. इससे पहले सितंबर 2024, अप्रैल 2025 और मई 2025 के बाद अक्टूबर में इसकी उड़ानें शुरू होने के संकेत मिले थे, लेकिन हर बार समयसीमा बढा़नी पड़ी. इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा लि (YIAPL)ने मिलकर विकसित किया है.

NOIDA AIRPORT की खूबियां

3900 मीटर लंबे रनवे है नोएडा

60 उड़ानें रोजाना शुरुआती चरण में होंगी

60 लाख यात्री शुरुआती चरण में

1.2 करोड़ सालाना यात्री क्षमता

7 करोड़ क्षमता तक होगा विस्तार

70 किमी दूर दिल्ली एयरपोर्ट से

यूपी का जेवर बनेगा नोएडा एयरपोर्ट

एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, समेत बड़े एक्सप्रेसवे से होगा कनेक्ट CAT-III के कारण घने कोहरे में भी उड़ानें उतर सकेंगी जेवर एयरपोर्ट पर जेवर एयरपोर्ट बड़ा कार्गो हब भी बनेगा, जहां बड़े पैमाने पर सामानों की ढुलाई हो सकेगी 1365, 1318 और 735 हेक्टेयर के 3 और रनवे बनाने का काम शुरू 30 हजार करोड़ रुपये में एयरपोर्ट पूरी तरह विकसित होगा 7200 एकड़ में छह रनवे वाला यह देश का पहला एयरपोर्ट होगा

जेवर एयरपोर्ट से एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी

यमुना अथॉरिटी के अनुसार, नोएडा एयरपोर्ट (Noida International Airport NIA) नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होने का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक ये एक जुड़वा हवाई अड्डे की तरह होगा, जहां देसी और विदेशी दोनों उड़ानें प्रारंभ होंगी.स्टेट हाईवे से सिर्फ 30 किमी दूरी पर है. ये पलवल खुर्जी एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे समेत प्रमुख मार्गों से कनेक्ट रहेगा.

Noida airport

ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट (Noida International Airport kaha hai) नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होने का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक ये एक जुड़वा हवाई अड्डे की तरह होगा, जहां देसी और विदेशी दोनों उड़ानें प्रारंभ होंगी.से शुरुआत में सीमित दिन की उड़ानें शुरू होंगी और धीरे-धीरे रात्रिकालीन उड़ानों के साथ सिस्टम पूरी ताकत से काम करने लगेगा. एयरपोर्ट की सीईओ क्रिस्टोफ सेनेलमैन 2026 की शुरुआत में यहां इंटरनेशनल फ्लाइट भी प्रारंभ हो जाएंगी.

पहले घरेलू उड़ानें शुरू होंगी

प्रारंभ में यहां से इंडिगो, अकासा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइटों का संचालन होगा.यहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जिम्मा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाथों में होगा. नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) निगरानी की भूमिका में होगा. डीजीसीए फ्लाइट ऑपरेटिंग लाइसेंस को मंजूरी के पहले एयर नेवीगेशन, रनवे लाइट और सुरक्षा उपकरणों की गहन जांच में जुटा है. घरेलू उड़ानों के छह महीनों के भीतर यहां से विदेशी उड़ानें भी तीन से छह महीनों के भीतर शुरू हो जाने के संकेत हैं.