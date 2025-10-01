विज्ञापन
नोएडा एयरपोर्ट तक फर्राटेदार सफर, बन रहा 6 लेन का हाईस्पीड कॉरिडोर, टर्मिनल तक साइनबोर्ड भी लगेंगे

नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन इसी महीने के आखिरी में होना है. इसके लिए तैयारियां आखिरी चरणों में है. दिल्ली-एनसीआर के लिए ये बड़ा फायदेमंद कदम होगा.

नोएडा एयरपोर्ट तक फर्राटेदार सफर, बन रहा 6 लेन का हाईस्पीड कॉरिडोर, टर्मिनल तक साइनबोर्ड भी लगेंगे
Noida Airport
नोएडा:

नोएडा एयरपोर्ट की शुरुआत का काउंटडाउन शुरू हो गया है. इसी महीने 30 अक्टूबर को जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी. यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने और अन्य एजेंसियों की तैयारियां अब आखिरी चरण में हैं. जेवर एयरपोर्ट (Noida Airport) तक जाने वाली सड़क और एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में हैं. यह भारत का सबसे बड़ा और एशिया के शीर्ष हवाई अड्डों में से एक होगा. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट  भी है. 

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज 
एनएचएआई यमुना एक्सप्रेसवे और ईपीई (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) को जोड़ने के लिए इंटरचेंज बनवा रहा है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए 8 किमी लंबी सड़क भी तैयार हो रही है.यमुना ईवे कॉरिडोर ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है. दिल्ली-एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों के लिए ये एयरपोर्ट तक पहुंचने का बेहतरीन रूट प्रदान करेगा. नोएडा एयरपोर्ट पर यात्री सेवाएं उद्घाटन के 45 दिन बाद शुरू होने की संभावना है,

ट्रैफिक साइनबोर्ड भी यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे
नई ट्रैफिक साइनबोर्ड भी यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे लगना शुरू हो गए हैं. एयरपोर्ट खुलने के पहले ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए 6 लेन के हाईस्पीड कॉरिडोर पर भी काम तेज हो गया है. एयरपोर्ट के टर्मिनल, डिपार्चर गेट, पार्किंग एरिया, टैक्सी और बस स्टैंड और कार रेंटल प्वाइंट्स के साइनबोर्ड भी लगाए जाएंगे. स्पीड लिमिट, ड्रॉप प्वाइंट (यात्रियों को छोड़ने और पिक करने की जगह), प्रतिबंधित सिक्योरिटी जोन और वाहनों के एंट्री प्वाइंट के साइनबोर्ड भी लगाए जाने हैं. यीडा की तैयारी है कि ये साइनबोर्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर के हों.

YEIDA अथॉरिटी के सीईओ का कार्यकाल बढ़ा
 यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यीडा अथॉरिटी के सीईओ राकेश कुमार सिंह का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक या अगला आदेश आने तक (जो भी पहले हो) बढ़ाने की घोषणा की गई है. सिंह को कुछ महीने पहले ही अरुण वीर सिंह की जगह YEIDA की कमान दी गई थी.

जेवर एयरपोर्ट के काम में तेजी
राकेश सिंह के आने के बाद प्राधिकरण के कामों के साथ ही जेवर एयरपोर्ट के काम में काफी तेजी आई थी, जिसके पास सरकार ने फैसला लिया.30 अक्टूबर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन है ऐसे में पहले से ही माना जा रहा था कि सिंह के कार्यकाल को सरकार बढ़ाएगी. सिंह को रिटायरमेंट के आखिरी दिन सरकार ने एक्सटेंशन दिया. सिंह 2016 बैच के प्रमोटी आईएएस अधिकारी हैं.

