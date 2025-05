रोबोट सुरक्षा से लैस होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 20 किलो के बम को निष्क्रिय करने की है क्षमता

Noida International Airport Robot Security: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है. अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोबोट सुरक्षा प्रणाली से लैस किया जाएगा. इसको लेकर मिनी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल (एमआरओवी) का प्रदर्शन शुक्रवार को एयरपोर्ट पर किया गया. यह सिस्टम विशेष रूप से विमान, ट्रेन, मेट्रो जैसी जगहों में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है.

एमआरओवी के 90 प्रतिशत से अधिक पुर्जे देश में ही तैयार किये गये, जिस वजह से ये किफायती है. इसके रोबोटिक आर्म 20 किलो से 9 किलो तक की वस्तु को 2.5 मीटर से 4 मीटर दूर से उठा ले जा सकते है.

इसके वाटर जेट डिसरप्टर तकनीक से बम तुरंत निष्क्रिय किया जा सकता है. एयरपोर्ट पर पहले चरण में ऐसे छह एमआरओवी तैनात किए जाने की योजना है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है.

We have added the Mini Remotely Operated Vehicle (MROV) to our emergency response capabilities. The Made-In-India robotic system is engineered for high-risk bomb detection and disposal, enabling swift, precise, and life-saving interventions. #NIAirport #FromTheGroundUp pic.twitter.com/7VwAU31s7Z