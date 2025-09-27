नोएडा से गुरुग्राम 1 घंटे में, नया नमो भारत कॉरिडोर बनेगा, इफ्को चौक से फरीदाबाद-ग्रेटर नोएडा होंगे कनेक्ट, पढ़ें स्टेशन लिस्ट

Namo Bharat Train Noida Gurugram Corridor: नोएडा से गुरुग्राम आने जाने में लोगों को रोजाना डेढ़ से दो घंटे लगते हैं. पीक ऑवर में अगर सड़क पर जाम लग जाए तो हालात बहुत खराब हो जाते हैं. कारों का कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिलता है. मेट्रो से आवाजाही में भी कम वक्त नहीं लगता, लेकिन अब ये बीतीबात होगी, क्योंकि दोनों शहरों के बीच अब बुलेट रफ्तार से ऐसी रैपिड रेल चलने वाली है, जिससे एक घंटे के भीतर आप गुड़गांव पहुंच जाएंगे.

नोएडा गुरुग्राम के बीच नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर बनने जा रहा है. इससे दोनों शहरों के बीच हाईस्पीड सफर होगा, जैसा अभी दिल्ली से मेरठ नमो भारत में देखने को मिल रहा है.दरअसल, दिल्ली-मेरठ नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर की कामयाबी के बाद सरकार एनसीआर में कई और रूट पर रैपिड रेल चलाने की तैयारी कर रही है. नोएडा से गुरुग्राम के बीच 65 किलोमीटर लंबा नमो भारत कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद भी कनेक्ट होगा. यह समय और धन की बर्बादी बचाएगा और ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करेगा.

नोएडा गुरुग्राम नमो भारत कॉरिडोर का रूट

नमो भारत ट्रेन गुरुग्राम में इफ्को चौक से चलेगी और फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई प्वाइंट्स को कवर करेगी. इस रूट में शुरुआती तौर पर छह बड़े स्टेशन होंगे. इसमें इफ्को चौक, गुरुग्राम सेक्टर 54, फरीदाबाद में बाटा चौक, फरीदाबाद में सेक्टर85-86, नोएडा में सेक्टर 142-168 और ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर शामिल हैं. इसे नोएडा एयरपोर्ट-गाजियाबाद के कॉरिडोर से भविष्य में जोड़े जाने का भी विचार है. इन स्टेशनों को ऐसे चुना गया है कि बड़ी आबादी और कॉमर्शियल इलाकों को कवर किया जा सके.

नमो भारत ट्रेन (Namo Bharat train) की स्पीड, फायदे

नमो भारत ट्रेन अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी.

हर 5-7 मिनट में नमो भारत ट्रेन स्टेशनों पर आएगी

नमो भारत स्टेशन पर यात्रियों के ठहराव और मनोरंजन की सुविधाएं होंगी

यहां प्रदूषण का स्तर न के बराबर हो, ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी

नोएडा गुरुग्राम नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर

नोएडा से गुड़गांव तक नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर की लागत करीब 15 हजार करोड़ रुपये आंकी गई है. इसकी डीपीआर तीन महीने में पूरी होने की उम्मीद है. दिल्ली मेरठ रूट की तरह ये परियोजना भी कई चरणों में पूरी की जाएगी. हरियाणा सरकार (Gurugram-Faridabad-Noida/Greater Noida) कॉरिडोर को मई 2025 में मंजूरी दे चुकी है. इसका रूट का जियो सर्वे भी हो चुका है. डीपीआर आने के बाद यूपी, हरियाणा और केंद्र सरकार इस पर खर्च और अन्य मुद्दों पर एक्शन प्लान बनाएंगे.

नमो भारत का विस्तार

केंद्र सरकार नमो भारत ट्रेन यानी रैपिड रेल कॉरिडोर का नेशनल कैपिटल रीजन के कई शहरों तक विस्तार करने की योजना बना रही है, ताकि हाई स्पीड कनेक्टिविटी इन शहरों को दी जा सके. कारों पर निर्भरता कम हो और इन शहरों में मल्टी ट्रांसपोर्ट हब की तरह विकसित किया जाए. यूपी में ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी, नोएडा एयरपोर्ट और कई विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस भी खुल रहे हैं. ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी पर सरकार का फोकस है.



नमो भारत के 8 कॉरिडोर NCR में प्रस्तावित

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ (लगभग पूरा)

दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर

दिल्ली से पानीपत

दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लभगढ़-पलवल

गाजियाबाद-खुर्जा

दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक

गाजियाबाद-हापुड़

दिल्ली-शाहदरा-बड़ौत

नमो भारत का किराया

दिल्ली-मेरठ नमो भारत रैपिड रेल का किराया जैसे 150 रुपये से 225 रुपये तक है. वैसा ही नोएडा गुरुग्राम नमो भारत कॉरिडोर का किराया भी रहने के आसार हैं. यह प्रति किलोमीटर दो से ढाई रुपये तक हो सकता है.