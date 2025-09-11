मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच ट्रैक तैयार, नमो भारत ट्रेन और मेट्रो एक साथ दौड़ेगी

देश में ऐसा पहली बार होगा जब एक ही ट्रैक पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत (Namo Bharat) और मेट्रो एक साथ दौड़ेगी. मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच मेट्रो ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है. इसी ट्रैक पर नमो भारत ट्रेन की सेवा शुरू होने जा रही है. ये कहना गलत नहीं होगा कि अब मेरठ से दिल्ली दूर नहीं है. क्योंकि राजधानी दिल्ली के सराय काले खां से मोदीपुरम डिपो के बीच जल्द ही नमो भारत की सेवा शुरू होने जा रही है. 82 किलोमीटर के ट्रैक पर फिलहाल 55 किलोमीटर नमो भारत ट्रेन का परिचालन दिल्ली के अशोक नगर से मेरठ साउथ के बीच किया जा रहा है. जल्द ही ये सेवा मोदीपुरम तक शुरू हो जाएगी.

अभी सराय काले खां और आनंद विहार में इंटीग्रेशन का काम चल रहा था, जिसे पूरा कर लिया गया है. यहां पर रेलवे, बस और मेट्रो तीनों की कनेक्टिविटी को आपस में जोड़ दिया गया है, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी. मेरठ साउथ से मोदीपुरम डिपोट स्टेशन के बीच एक ही ट्रैक पर मेट्रो और नमो भारत चलेगी.

मेरठ से दिल्ली का सफर होगा आसान

नमो भारत ट्रेन की शुरुआत होने के बाद मेरठ से दिल्ली का सफर आसान हो जाएगा. सड़क मार्ग से सवा दो घंटे का सफर अब 1 घंटे में तय किया जा सकेगा. इससे मेरठ से दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद और गुरुग्राम में प्रतिदिन सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

प्रीमियम और स्टैंडर्ड क्लास कोच की सुविधा

बता दें कि नमो भारत ट्रेन में एक प्रीमियम और एक स्टैंडर्ड क्लास के कोच हैं. प्रीमियम क्लास में फायर एक्सटिंगुइशर,प्लक इन और यएसबी चार्जिंग पॉइंट, लक्ज़री सीट, मैगज़ीन और कोट स्टैंड के साथ लगेज रखने की भी सुविधा है. कोच में डिस्प्ले स्क्रीन भी लगी है, जो स्पीड और स्टेशन के बारे में जानकारी देगी. इसके अलावा प्रीमियम कोच में रिफ्रेशमेंट के लिए वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है. हालांकि रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था नॉर्मल कोच में नहीं है.

एक ही ट्रैक पर दौड़ेगी नमो भारत और मेट्रो

एनसीआरटीसी के एमडी शलभ गोयल ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जो लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसकी शुरुआत होने वाली है. उन्होंने कहा कि नमो भारत और मेरठ में मेट्रो शुरू होने से बड़ी संख्या में यात्रियों को लाभ होगा. इससे एक ही जगह पर लोगों को ट्रेन, बस और मेट्रो की सुविधा मिलेगी. नमो भाग ट्रेन की खास बात यह होगी कि यह मौसम की अनुकूल रहेगी यानी कोहरे के वक्त भी ड्राइवर को गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होगी. इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में काफी चुनौती थी लेकिन हमने मिलकर उसे तय कर लिया, जल्दी ही इस पूरे ट्रैक का उद्घाटन होने वाला है.

यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान

नमो भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है लेकिन यह ट्रेन 160 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी. 6 कोच वाली इस एयर कंडीशन ट्रेन में यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है. मेरठ में चलने वाली मेट्रो दिल्ली से काफी अलग है. इस ट्रेन में सुविधा नमो भारत ट्रेन की तरह है. इसमें यात्रियों का सामान रखने के लिए जगह बनाई गई है. सीट भी गद्दीदार है. इसमें काफी स्पेस भी है. सीट के पास मैगजीन होल्डर और चार्जिंग की भी सुविधा दी गई है. फिलहाल अभी तीन कोच वाली मेट्रो का ही परिचालन होगा और इसे भविष्य में आठ कोच तक बढ़ाया जा सकता है.

दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद लोगों को इसके पूरी तरीके से शुरू होने का इंतजार है. इस ट्रैक पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन और मेट्रो का परिचालन शुरू होने से न सिर्फ यात्रियों को सुविधा होगी बल्कि सड़कों पर भी गाड़ियों का दबाव कम होगा.