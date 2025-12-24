दिल्ली-NCR में मौज-मस्ती के लिए सबसे शानदार 5 शॉपिंग मॉल, आप भी क्रिसमस और न्यू ईयर पर फैमिली संग बना लें प्लान

Delhi-NCR Best Shopping Malls: आज के समय में मॉल्स दोस्तों का मिलना हो या फैमिली के साथ आउटिंग हो सबसे आसान और मजेदार जगह बन चुके हैं. दिल्ली-एनसीआर में कई ऐसे मॉल्स हैं, जो हर मौसम और हर मूड के लिए घूमने का एक परफेक्ट स्पॉट हो सकते हैं. आज के समय में दिल्ली-एनसीआर के बड़े मॉल सिर्फ खरीदारी के ठिकाने नहीं हैं, बल्कि यह फैशन, मनोरंजन और स्वादिष्ट व्यंजनों की दुनिया के द्वार हैं. छुट्टियां हों या फिर वीकेंड पर फैमिली के साथ समय बिताना हो, दिल्ली-एनसीआर के मॉल सबसे शानदार जगह होते हैं. चलिए आपको बताते हैं दिल्ली-एनसीआर में क्रिसमस और न्यू ईयर पर फैमिली संग किन मॉल्स में आप जाने का प्लान बना सकते हैं.

मेट्रो वॉक मॉल

रोहिणी में स्थित मेट्रो वॉक मॉल खरीदारी के साथ-साथ रोमांचक एक्टिविटी के लिए भी बहुत अच्छा है. यह मॉल खरीदारी के शौकीनों के लिए किसी सपने से कम नहीं है. यहां मॉल के बगल में ही एडवेंचर आइलैंड है, जो एक मनोरंजन पार्क है और सभी उम्र के लोगों के लिए बहुत शानदार है.

सेलेक्ट सिटी वॉक दक्षिण दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है. यह सिर्फ खरीदारी करने की जगह नहीं है, बल्कि मौज-मस्ती करने, जश्न मनाने, भोजन करने और दोस्तों के साथ शानदार समय बिताने की जगह है. इस मॉल में आपको कुछ बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय शॉपिंग आउटलेट भी मिलेंगे. मॉल के बाहरी हिस्से में आपको फ्ली मार्केट और कई तरह के उत्सव देखने को मिलेंगे जो अक्सर आयोजित होते रहते हैं.

डीएलएफ प्रोमेनेड दिल्ली-एनसीआर के सबसे बेहतरीन और मनोरंजक मॉल्स में से एक है. यह उन लोगों के लिए एकदम सही जगह है जो ब्रांड और ट्रेंड को लेकर जागरूक हैं. इस मॉल में कपड़े, जूते, बैग्स आदि का कलेक्शन बहुत अच्छा है. शॉपिंग के अलावा बच्चे किडीलैंड में कई खेलों और गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं.

यह पूरे देश का सबसे बड़ा मॉल है, जहां कुछ फ्लोर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के कपड़ों के लिए हैं, जबकि अन्य फ्लोर मनोरंजन के लिए समर्पित हैं. यह बच्चों के मनोरंजन के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है, जहां आपके नन्हे-मुन्ने खूब मस्ती कर सकते हैं और पूरा दिन आनंद उठा सकते हैं.

यह जगह अपने शानदार शॉपिंग अनुभव के लिए मशहूर है, लेकिन सिर्फ शॉपिंग के लिए ही नहीं, बल्कि कई और कारणों से भी आपको यहां आना चाहिए. इस मॉल में कुछ बेहतरीन रेस्टोरेंट और पब भी हैं. इसलिए अगर आप कभी जल्दी लंच या डिनर करना चाहें, तो गार्डन्स गैलेरिया एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

