नोएडा गाजियाबाद में छठ को लेकर सभी स्‍कूलों में 28 अक्टूबर को रहेगी छुट्टी

छठ पूजा पर नोएडा और गाजियाबाद के सभी स्‍कूलों में 28 अक्‍टूबर को छुट्टी रहेगी. प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है. छठ चार दिवसीय पर्व 25 अक्टूबर को ‘नहाय-खाय' अनुष्ठान के साथ शुरू हुआ था और 28 अक्टूबर को संपन्न होगा. यह कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को मनाया जाता है, जो दिवाली के छह दिन बाद पड़ती है. इस दिन श्रद्धालु छठी मैया (सूर्य देव) की आराधना कर परिवारों और बच्चों की समृद्धि की कामना करते हैं.

पहले दिन ‘नहाय-खाय' में श्रद्धालु गंगा या अन्य नदियों और तालाबों में स्नान कर भोजन ग्रहण करते हैं. दूसरे दिन उपवास रखा जाता है, जो सूर्य और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद शाम को खोला जाता है. तीसरे दिन ‘पहला अर्घ्य' या ‘सांध्य अर्घ्य' के दौरान श्रद्धालु परिवार के साथ नदी तट पर जाकर सूर्य देव को अर्घ्य एवं प्रसाद अर्पित करते हैं. चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व का समापन होता है.

यह एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसमें विस्तृत विवरण जल्द जोड़ दिया जाएगा. अधिक जानकारी और ताज़ातरीन अपडेट के लिए कृपया इस पेज को रीफ्रेश करें.

