Bank Holiday 2025: छठ पूजा के मौके पर कब और कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक? देखें लिस्ट,वरना अटक जाएंगे जरूरी काम

Chhath Puja 2025 Bank Holiday: छठ पूजा का त्योहार हर साल लाखों लोगों के लिए खास होता है. इस दौरान लोग कई तरह के पूजा और घर के काम में व्यस्त रहते हैं.छठ पूजा का समय आते ही बैंक से जुड़े काम करने वाले लोग थोड़े सतर्क हो जाते हैं.ऐसे में अगर आपके पास बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो इसे समय से निपटाना बहुत जरूरी हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार 2025 में छठ पूजा के मौके पर बैंक खुलेंगे या बंद (Bank Holiday on Chhath Puja) रहेंगे?

अगर बिना जानकारी के बैंक चले गए तो आपका बैंक का काम अटक सकता है इसलिए पहले से जानना जरूरी है कि आपके राज्य में कौन-कौन से दिन बैंक बंद रहेंगे.

छठ पूजा के मौके पर कब-कब बैंक बंद रहेंगे?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2025 की बैंक हॉलिडे लिस्ट पहले ही जारी कर दी है. इसमें हर राज्य के लिए छुट्टियों की पूरी जानकारी है. इसमें साफ लिखा है कि किस दिन और किस राज्य में बैंक बंद रहेंगे.

इस साल छठ पूजा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 के बीच मनाई जाएगी. इस दौरान कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

छठ पूजा के दिन बिहार सहित इन राज्यों में बैंक हॉलिडे

बिहार और झारखंड में बैंक 27 और 28 अक्टूबर को बंद रहेंगे. ये दिन छठ पूजा और छठ पूजा (सुबह अर्घ्य) के लिए छुट्टी के रूप में घोषित हैं. वहीं, पश्चिम बंगाल में बैंक सिर्फ 27 अक्टूबर को बंद रहेंगे. दिल्ली, यूपी, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

छठ पूजा पर लगातार 4 दिन बैंक की छुट्टी

अक्टूबर महीने में बाकी छुट्टियों की बात करें तो 25 अक्टूबर को चौथा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद (Bank Holidays 2025) रहेंगे और 26 अक्टूबर रविवार को सभी बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा. इसके बाद 27 और 28 अक्टूबर को बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में छठ पूजा के चलते बैंक बंद रहेंगे.

डिजिटल बैंकिंग रहेगी चालू

हालांकि बैंक हॉलिडे के दौरान (Bank Holidays in India) डिजिटल बैंकिंग पूरी तरह काम करेगी. आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, ATM और ऑनलाइन पेमेंट्स से अपना काम बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं. इस समय आप बिल पेमेंट, फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन शॉपिंग, औरजरूरी बैंकिंग ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं.

RBI बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक करें

अगर आपका कोई जरूरी बैंकिंग काम है जैसे चेक जमा करना, कैश निकालना या लोन से जुड़ा काम करना, तो बेहतर होगा कि आप पहले से योजना बना लें. अपने राज्य की RBI बैंक हॉलिडे लिस्ट (RBI Bank Holiday List) जरूर चेक कर लें ताकि काम बिना परेशानी के पूरा हो सके.

अक्टूबर में देशभर में कुल 21 दिन बैंक हॉलिडे

इस साल अक्टूबर में त्योहारों और वीकेंड की वजह से देशभर में कुल 21 दिन बैंक हॉलिडे (Bank Holidays October 2025) हैं. हर रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं. ऐसे में बैंक से जुड़ा कोई भी काम करने से पहले अपने ब्रांच में छुट्टियों की पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है.