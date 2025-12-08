School Holidays: इस राज्य में अब सीधा फरवरी में खुलेंगे स्कूल, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल में जानें कब पड़ेंगी विंटर वेकेशन

सर्दी शुरू होते ही कई राज्यों में अब विंटर वेकेशन शुरू होनेवाले हैं. जम्मू और कश्मीर में तो इस बार लंबी विंटर वेकेशन ब्रेक दी गई है. जो दिसंबर में शुरू होकर फरवरी 2026 के आखिर तक चलेगी. इसी तरह से दिल्ली, यूपी और हरियाणा में भी विंटर वेकेशन शुरू होने वाले हैं. जम्मू और कश्मीर प्रशासन के विंटर वेकेशन शेड्यूल के अनुसार प्री-प्राइमरी क्लास 26 नवंबर से बंद हो गए हैं. क्लास 1 से 8 तक की क्लास 1 दिसंबर को बंद हो गई है. सीनियर क्लास के लिए एकेडमिक एक्टिविटी 11 दिसंबर से बंद होनेवाली हैं. अब अगले साल फरवरी से स्कूल खुलेंगे.

जम्मू और कश्मीर में कब खुलेंगे स्कूल

कक्षा कब से शुरू हुई छुट्टी कब होंगे खत्म प्री-प्राइमरी 26 नवंबर, 2025 28 फरवरी, 2026 कक्षा 1 से 8 तक 1 दिसंबर, 2025 28 फरवरी, 2026 कक्षा 9 से 12 11 दिसंबर, 2025 26 फरवरी, 2026

जम्मू और कश्मीर के बाद अब जल्द ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश समेत दूसरे उत्तर भारतीय राज्य भी जल्द ही विंटर वेकेशन की घोषणा कर सकते हैं.

दिल्ली में कब पड़ेंगी सर्दियों की छुट्टियां 2025-26

राष्ट्रीय राजधानी में भी कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है और अब जल्द ही विंटर वेकेशन पड़ने वाली है. शिक्षा निदेशालय, दिल्ली (DoE) ने एकेडमिक साल 2025-26 के लिए स्कूल कैलेंडर के अनुसार सर्दियों की छुट्टियां 1 जनवरी से शुरु हो जाएंगी, जो कि 15 जनवरी, 2026 तक रहेंगी. पिछले साल नवंबर में जारी एक नोटिस में ये तारीख बताई गई थी.

हरियाणा में कब पड़ेंगी सर्दियों की छुट्टियां 2025-26

हरियाणा में भी जल्द ही विंटर वेकेशन शुरू होने वाली हैं. आमतौर हरियाणा में भी 1 जनवरी से सर्दियों की छुट्टियां पड़ जाती हैं और स्कूल फिर 16 जनवरी को खुलते हैं.

हिमाचल प्रदेश में भी सर्दियों की छुट्टियां एक जनवरी से शुरू होती है जो कि 15 दिनों तक चलती हैं. तो इस बार भी उम्मीद है कि एक जनवरी से ही छुट्टियां शुरू हो जाएंगी.

दो दिन बंद होंगे केरल के स्कूल

केरल में अलग-अलग इलाकों में लोकल बॉडी इलेक्शन की वजह से 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को स्कूल बंद रहेंगे.