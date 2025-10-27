विज्ञापन
विशेष लिंक

छठ पूजा पर आज UP, बिहार समेत कहां-कहां स्कूल बंद? जानें बैंक-ऑफिस खुले हैं क्या

Chhath Puja Holiday: दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड के लोग छठ पूजा के दौरान स्कूल, कॉलेज, बैंक और दफ्तर जाने से पहले ये जरूर देख लें कि आज छुट्टी है या नहीं, ताकि आपका समय बर्बाद न हो.

Read Time: 3 mins
Share
छठ पूजा पर आज UP, बिहार समेत कहां-कहां स्कूल बंद? जानें बैंक-ऑफिस खुले हैं क्या
छठ पूजा पर कहां-कहां स्कूल, कॉलेज, बैंक बंद.
  • बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में छठ पूजा पर स्कूल-कॉलेज बंद रखे गए हैं.
  • दिल्ली में 27 अक्टूबर को छठ पूजा के अवसर पर स्कूल और कॉलेजों में एक दिन की छुट्टी घोषित की गई है.
  • कोलकाता, पटना और रांची में छठ पर बैंक बंद रहेंगे, जबकि अन्य शहरों में बैंक सामान्य रूप से खुलेंगे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

बिहार-यूपी समेते उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में छठ पूजा की धूम है. छठ पर्व बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है. इस दौरान कई जगहों स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों और बैंकों में छुट्टी रहती है. दिल्ली समेत कुछ राज्यों की सरकार ने सोमवार, 27 अक्टूबर को स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियों का ऐलान किया है. पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड में दो दिन तक स्कूल बंद रहेंगे. छठ पूजा पर बैंक जाने से पहले ये जरूर देख लें कि बैंक किन शहरों में बंद हैं.

ये भी पढ़ें- छठ पूजा पर कालिंदी कुंज, भजनपुरा समेत दिल्ली के इन रास्तों पर जाने से पहले पढ़ लें एडवाइजरी

छठ पूजा पर दिल्ली के स्कूलों की छुट्टी

दिल्ली में 27 अक्टूबर को छठ पूजा के मौके पर एक दिन के स्कूल की छुट्टी रखी गई है. सीएम रेखा गुप्ता ने छुट्टी का ऐलान किया है. अब लोग आराम से छठ मना सकेंगे. दिल्ली के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों से भी त्योहार में शामिल होने वाले छात्रों को छुट्टी की अनुमति देने की अपील की गई है.

बिहार में छठ पर 29 अक्टूबर तक स्कूल की छुट्टी

बिहार में छठ पूजा बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है. यहां पर 29 अक्टूबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रखे गए हैं. दिवाली के मौके पर 18 अक्टूबर को स्कूल बंद किए गए थे, जो कि छठ पूजा पर 29 अक्टूबर तक बंद हैं. नीतीश सरकार के इस फैसले का मकसद छात्रों और उनके परिवारों को बिना किसी व्यवधान के चार दिन के छठ उत्सव में शामिल होने का मौका देना है.

Latest and Breaking News on NDTV

यूपी में छठ पर स्कूलों की छुट्टी है या नहीं? 

उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, बस्ती, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, देवरिया, सोनभद्र,कुशीनगर में छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाती है. यहां पर 27 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी रह सकती है. हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान अब तक नहीं किया गया है.

बंगाल में छठ पूजा पर दो दिन स्कूल बंद

पश्चिम बंगाल सरकार ने 27 और 28 अक्टूबर को स्कूलों में छठ पूजा की छुट्टी का ऐलान किया है. वहीं 31 अक्टूबर को जगद्धात्री पूजा के लिए स्कूलों में छुट्टी रखने का ऐलान किया गया है. यहां भी छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है.

छठ पर बैंक कहां-कहां बंद हैं?

छठ पूजा पर बैंक जाने से पहले ये जरूर देख लें कि आज बैंक बंद हैं या खुले हैं, ताकि आपका समय बर्बाद न हो.  आरबीआई की छुट्टियों वाली लिस्ट के मुताबिक, कोलकाता, पटना और रांची में ही बैंक बंद हैं. बाकी जगह पर बैंक खुले हैं. अक्तूबर महीना खत्म होने को है. ऐसे में अब सिर्फ 2 दिन ही देश के सभी बैंक खुलेंगे. 29 और 30 अक्तूबर को बैंक की कोई छुट्टी नहीं है. हालांकि 31 अक्तूबर को अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के मौके पर बैंकों की छुट्टी रहेगी.

Latest and Breaking News on NDTV

छठ पूजा पर ऑफिसों की छुट्टी कहां है?

छठ पूजा को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 28 अक्टूबर को सुबह के अर्घ्य वाले दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. इस दौरान स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी, अर्ध सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहेगी. छुट्टी का यह आदेश आदेश जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है. दिल्ली में 27 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है. इस दौरान सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chhath Puja Schools Closed, Chhath Puja Bank Holiday, Chhath Puja Office Closed, Chhath Puja 2025, Chhath Puja Significance
Get App for Better Experience
Install Now