छठ पूजा पर आज UP, बिहार समेत कहां-कहां स्कूल बंद? जानें बैंक-ऑफिस खुले हैं क्या

बिहार-यूपी समेते उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में छठ पूजा की धूम है. छठ पर्व बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है. इस दौरान कई जगहों स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों और बैंकों में छुट्टी रहती है. दिल्ली समेत कुछ राज्यों की सरकार ने सोमवार, 27 अक्टूबर को स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियों का ऐलान किया है. पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड में दो दिन तक स्कूल बंद रहेंगे. छठ पूजा पर बैंक जाने से पहले ये जरूर देख लें कि बैंक किन शहरों में बंद हैं.

छठ पूजा पर दिल्ली के स्कूलों की छुट्टी

दिल्ली में 27 अक्टूबर को छठ पूजा के मौके पर एक दिन के स्कूल की छुट्टी रखी गई है. सीएम रेखा गुप्ता ने छुट्टी का ऐलान किया है. अब लोग आराम से छठ मना सकेंगे. दिल्ली के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों से भी त्योहार में शामिल होने वाले छात्रों को छुट्टी की अनुमति देने की अपील की गई है.

बिहार में छठ पर 29 अक्टूबर तक स्कूल की छुट्टी

बिहार में छठ पूजा बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है. यहां पर 29 अक्टूबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रखे गए हैं. दिवाली के मौके पर 18 अक्टूबर को स्कूल बंद किए गए थे, जो कि छठ पूजा पर 29 अक्टूबर तक बंद हैं. नीतीश सरकार के इस फैसले का मकसद छात्रों और उनके परिवारों को बिना किसी व्यवधान के चार दिन के छठ उत्सव में शामिल होने का मौका देना है.

यूपी में छठ पर स्कूलों की छुट्टी है या नहीं?

उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, बस्ती, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, देवरिया, सोनभद्र,कुशीनगर में छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाती है. यहां पर 27 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी रह सकती है. हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान अब तक नहीं किया गया है.

बंगाल में छठ पूजा पर दो दिन स्कूल बंद

पश्चिम बंगाल सरकार ने 27 और 28 अक्टूबर को स्कूलों में छठ पूजा की छुट्टी का ऐलान किया है. वहीं 31 अक्टूबर को जगद्धात्री पूजा के लिए स्कूलों में छुट्टी रखने का ऐलान किया गया है. यहां भी छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है.

छठ पर बैंक कहां-कहां बंद हैं?

छठ पूजा पर बैंक जाने से पहले ये जरूर देख लें कि आज बैंक बंद हैं या खुले हैं, ताकि आपका समय बर्बाद न हो. आरबीआई की छुट्टियों वाली लिस्ट के मुताबिक, कोलकाता, पटना और रांची में ही बैंक बंद हैं. बाकी जगह पर बैंक खुले हैं. अक्तूबर महीना खत्म होने को है. ऐसे में अब सिर्फ 2 दिन ही देश के सभी बैंक खुलेंगे. 29 और 30 अक्तूबर को बैंक की कोई छुट्टी नहीं है. हालांकि 31 अक्तूबर को अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के मौके पर बैंकों की छुट्टी रहेगी.

छठ पूजा पर ऑफिसों की छुट्टी कहां है?

छठ पूजा को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 28 अक्टूबर को सुबह के अर्घ्य वाले दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. इस दौरान स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी, अर्ध सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहेगी. छुट्टी का यह आदेश आदेश जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है. दिल्ली में 27 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है. इस दौरान सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे.