मुंबई के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, हमारे लिए कोई बाहरी नहीं है... BMC चुनाव को लेकर NDTV से बोले पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मुंबई और मुंबई के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, यहां कोई भी 'बाहरी' नहीं है. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव को लेकर विपक्ष के 'मराठी मानुष' के नेरेटिव का जवाब देते हुए गोयल जमकर बरसे. उन्होंने ठाकरे बंधुओं के साथ आने पर भी तंज कसते हुए कहा कि जीरो और जीरो मिलकर भी जीरो ही होता है. केंद्रीय मंत्री ने आगामी नगर निगम चुनावों के संबंध में एनडीटीवी के पावर प्ले कार्यक्रम में सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल, मैनेजिंग एडिटर पद्मजा जोशी और एसोसिएट एडिटर पूजा भारद्वाज से बातचीत की.

पीयूष गोयल ने कहा, "मुंबई और मुंबई के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है. बाहरीकर हमारे लिए कोई भी नहीं है. मुंबई में हर व्यक्ति जो रहता है, वो किसी भी प्रांत का हो, कोई भी भाषा बोले, मुंबई में उसका स्वागत है."

विकास के लिए प्रतिबद्ध है भाजपा: गोयल

साथ ही कहा कि विकसित मुंबई और विकसित महाराष्ट्र के बिना विकसित भारत संभव नहीं है और भाजपा शहर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है.

गोयल ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कई सालों तक बीएमसी को चलाया, लेकिन हर साल हमें मानसून में समस्याओं का सामना करना पड़ता था. मानसून के बाद सड़क मरम्मत का काम शुरू होता था, लेकिन जब तक वह पूरा होता था तब तक बारिश फिर लौट आती थी. हालांकि मौजूदा पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब महाराष्ट्र सरकार ने नियंत्रण संभाला तो देवेंद्र फडणवीस सरकार ने स्थायी समाधान के लिए सड़कों की कंक्रीट और सीमेंट से मरम्मत करवाई.

उन्‍होंने कहा, "फडणवीस जी और (एकनाथ) शिंदे जी आए, महायुति सरकार बनी. निगम राज्य सरकार के अधीन था, इसलिए गंभीर कार्रवाई की गई." उन्‍होंने कहा कि मुंबई के सीवेज को ठीक करने के लिए नई परियोजनाएं शुरू हो रही हैं.

स्‍थायी समाधान के लिए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट: गोयल

मुंबई के ज्‍यादातर इलाकों में चल रहे निर्माण कार्य और खुदी हुई सड़कों के कारण यातायात समस्याओं को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्थायी समाधान के लिए कई इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट चलाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुंबई के लोग दीर्घकालीन लाभ के लिए अल्पकालीन कष्ट सहने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दूरदर्शी सोच है.

गोयल ने दावा किया कि दिग्गज राजनेता शरद पवार और उनकी बेटी तथा लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले भाजपा के विरुद्ध विपक्ष में शामिल होने के अपने निर्णय पर पछता रहे हैं और अब पिंपरी चिंचवड नगर निगम चुनाव में अजित पवार के साथ गठबंधन करके अपनी गलती सुधारने का प्रयास कर रहे हैं.

