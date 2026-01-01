विज्ञापन

ठंड और कोहरे की मार, दिल्ली से लेकर बिहार तक जानें कहां कितने दिन बंद हैं स्कूल

Winter Vacation 2026: बिहार की राजधानी पटना में कक्षा आठ तक के स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. आदेश में 31 दिसंबर से दो जनवरी तक कक्षा आठ तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश दिया है.

Read Time: 4 mins
Share
ठंड और कोहरे की मार, दिल्ली से लेकर बिहार तक जानें कहां कितने दिन बंद हैं स्कूल
पंजाब में 7 जनवरी तक छुट्टियां घोषित की गई है.

Winter Vacation 2026: उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. ठंड को देखते हुए उत्तर भारत के कई राज्य में स्कूलों को बंद कर दिया गया है. यह फैसला बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार आनेवाले दिनों में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है. दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी सहित कई राज्यों में बारिश का अनुमान भी जताया गया है. 

कहां कब तक रहेंगे स्कूल बंद

दिल्ली-NCR में कब तक रहेंगे स्कूल बंद

देश की राजधानी दिल्ली में एक जनवरी से स्कूल बंद हो गए हैं. एक सप्ताह की विंटर वेकेशन शुरू हो गई है. इसी तरह से गौतमबुद्ध नगर में बढ़ते प्रदूषण, घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों को चार दिनों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया है. नर्सरी से 12वीं कक्षा तक 1 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे.

यूपी में एक जनवरी तक स्कूल बंद

उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा ठंड को देखते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जनवरी तक पूरे राज्य के स्कूल बंद करने का आदेश दिया है. ठंड के मौसम में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. सभी बोर्ड -- ICSE, CBSE, और UP बोर्ड -- के क्लास 12 तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगेय

पटना एक जनवरी के बाद खुलेंगे स्कूल

बिहार की राजधानी पटना में कक्षा आठ तक के स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. आदेश में 31 दिसंबर से दो जनवरी तक कक्षा आठ तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश दिया है. इस आदेश के दायरे में सभी विद्यालयों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं. पढ़ाई पूरी तरह बाधित न हो इसके लिए आठवीं से ऊपर की कक्षाओं के संचालन का समय बदल दिया गया है जिसके तहत इन कक्षाओं की पढ़ाई अब सुबह 10 बजे से अपराह्न साढ़े तीन बजे तक कराई जाएगी.

ये भी पढ़ें-अमायरा सुसाइड केस के बाद जयपुर के नामी स्कूल पर चली CBSE की चाबुक, अब बोर्ड परीक्षाओं का क्या होगा?

गुवाहाटी में एक सप्ताह के लिए बंद

असम के गुवाहाटी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए असम के कामरूप महानगर जिले में सभी स्कूलों को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है. आईएमडी ने बृहस्पतिवार सुबह तक असम के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने और हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘‘ शीतलहर को देखते हुए कामरूप (महानगर) जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और अन्य स्कूलों को 31 दिसंबर 2025 से छह जनवरी 2026 तक बंद रखने का निर्देश दिया है.''

पंजाब में 7 जनवरी तक स्कूल बंद

राज्य में लगातार बढ़ रही ठंड और कोहरे को ध्यान में रखते हुए, और बच्चों और स्टाफ़ की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में 7 जनवरी तक छुट्टियां घोषित की गई है.

रांची में स्कूल 31 जनवरी तक बंद

झारखंड में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहरी के कारण रांची जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी विद्यालयों को 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है. इस दौरान केजी से 12वीं तक की कक्षाएं नहीं लगेंगी.

ये भी पढ़ें- UP TET परीक्षा की नई तारीख का होगा ऐलान? एग्जाम कैलेंडर जारी करने वाला है UPPSC

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Winter Vacation 2026, School Closed UP, Schools Closed Bihar, Schools Closed Delhi, School Kab Tak Band Rahega
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com