भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को पंजाब के जालंधर से समरसता संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. जालंधर से काशी तक निकलने वाली यह यात्रा 2,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी और सात राज्यों के 47 शहरों से होकर गुजरेगी. यात्रा का उद्देश्य गुरु रविदास जी के समरसता, समानता, भक्ति, प्रेम और मानवता के संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है. यात्रा को रवाना करने के दौरान नितिन नवीन ने कहा कि उनके लिए यह दिन विशेष है, क्योंकि समरसता के भाव को लेकर शुरू हो रही यह यात्रा गुरुओं की नगरी जालंधर से प्रारंभ हो रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि संतों और गुरुओं के आशीर्वाद से यह यात्रा समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने में सफल होगी.

नितिन नवीन ने कहा कि आज, पंजाब के सैनिक हम सभी के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक बन गए हैं. पूरे देश में उन्हें जो सम्मान मिलता है और देश की सुरक्षा के प्रति उनका जो समर्पण है, वह सभी के सामने स्पष्ट है. अगर पंजाब के सैनिक आज ऐसा करने का संकल्प ले लें, तो वे आपकी सरकार को भी उखाड़ फेंकने में सक्षम होंगे.

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अगले वर्ष गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती मनाई जाएगी. यह आयोजन केवल उनके 650 वर्ष पूरे होने का उत्सव नहीं है, बल्कि उनके विचारों, मूल्यों और आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने तथा समाज में जागरूकता पैदा करने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी ने छुआछूत और जाति-पाति जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने समाज में समानता, प्रेम और मानवता का संदेश दिया. उनकी शिक्षाएं आज भी सामाजिक एकता और समरसता के लिए प्रेरणा देती हैं.

नितिन नवीन ने कहा कि पंजाब की गुरु परंपरा हमेशा सेवा, त्याग, तपस्या, साहस और भाईचारे की भावना को मजबूत करती रही है. इसी परंपरा के संदेश को लेकर समरसता संकल्प यात्रा देश के विभिन्न राज्यों से गुजरेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह यात्रा समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र को एकजुट करने में सफल होगी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग के घर में खुशी और रोशनी पहुंचाने की चिंता की है.

कार्यक्रम के दौरान भाजपा अध्यक्ष ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून के शासन की बात तो की जाती है, लेकिन आज राज्य में कानून का राज नहीं है. यहां ऐसा कानून चल रहा है, जो अरविंद केजरीवाल की जेब भरने का काम करता है.

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पंजाब सरकार राज्य के गरीब लोगों के पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक अभियान को चलाने के लिए कर रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पंजाब की जनता की सेवा करने और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए चुना गया था, लेकिन इसके बजाय उन्हें केजरीवाल के लिए एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है.

नितिन नवीन ने पंजाब की मौजूदा स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब कभी अपने संघर्ष, बलिदान और साहस के लिए जाना जाता था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने राज्य की छवि को प्रभावित किया है. उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि नशे के मुद्दे पर पंजाब के लोगों को गुमराह किया गया और राज्य की युवा पीढ़ी को सही दिशा देने के बजाय भटकने दिया गया.

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी देश में लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देती है, लेकिन उसे आपातकाल के दौर को नहीं भूलना चाहिए, जब उसी कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पंजाब ने भी लंबे समय तक कई तरह की प्रताड़नाएं झेली हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस दिन पंजाब के लोगों को सबसे अधिक प्रताड़ित किया गया, उस दिन कांग्रेस के नेता दिल्ली के रामलीला मैदान में उत्सव मना रहे थे. नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस को अभी अपने किए की सजा मिलनी बाकी है.

जालंधर से शुरू हुई समरसता संकल्प यात्रा का समापन काशी में होगा. 2,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाली यह यात्रा सात राज्यों के 47 शहरों से होकर गुजरेगी. इसके माध्यम से गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और सामाजिक समरसता के संदेश को व्यापक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा. भाजपा ने इस यात्रा को गुरु रविदास जी के विचारों, सामाजिक समानता और भाईचारे की भावना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है.

IANS के इनपुट के साथ

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