भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि को स्वीकार किया है. इसके बावजूद राहुल गांधी वैश्विक मंच पर भारत की 'बेइज्जती' कर रहे हैं. पंजाब के जालंधर दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए नितिन नवीन ने कहा, ''राहुल गांधी भारत की अर्थव्यवस्था को 'आपदा' कह रहे हैं. उन्होंने देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए हैं.''

उन्होंने कहा, "आज मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि दुनिया की सभी वित्तीय संस्थाएं, चाहे वह विश्व बैंक हो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो या दूसरे संस्थान हों, वैश्विक स्तर पर भारत की वृद्धि को मानती हैं और कहती हैं कि इस वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है. आज हम 7.1 प्रतिशत की विकास दर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं. फिर भी, उन्हें एक 'डिजास्टर' इकॉनमी दिखती है."

इसके अलावा, उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि कहीं न कहीं, उनके (राहुल गांधी) मन में कोई गड़बड़ी चल रही है. उनका परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उनकी पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है, वह खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए वह इसे एक गड़बड़ी मानते हैं."

उन्होंने कहा, "देश में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है लेकिन उन्हें (राहुल गांधी) यह तरक्की नहीं दिख रही है. हम अब रक्षा क्षेत्र में 38,000 करोड़ से ज्यादा निर्यात कर रहे हैं, फिर भी उन्हें यह तरक्की नहीं दिख रही है. इसके बजाय वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस पर सवाल उठा रहे हैं."

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विपक्ष के नेता के तौर पर कार्यकाल का जिक्र करते हुए नवीन ने कहा, "जब अटल जी वैश्विक मंचों पर कार्यक्रमों में शामिल होने जाते थे, तो वे भारत की अच्छी छवि के बारे में बात करते थे."

उन्होंने कहा, "अब यह देश की बदकिस्मती है कि हमें एक नेता विपक्ष (राहुल गांधी) मिला है, जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की बेइज्जती करता है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंचों पर देश के झंडे और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए काम करते हैं."

IANS इनपुट के साथ

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