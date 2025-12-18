नंबर प्लेट, फास्ट-टैग का फोटो लेंगे और बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा... गडकरी ने बताया- कैसे कटेगा कार से टोल

गडकरी ने देश के टोल सिस्टम में बड़े बदलाव का ऐलान किया है. इस क्रांतिकारी कदम से अब टोल प्लाजा पर लंबी कतारें खत्म हो जांएगी. लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सड़क परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी ने कहा कि जल्द ही देश के सभी नेशनल हाईवे से टोल नाके हटा दिए जाएंगे. सरकार एक ऐसी सीमलेस ट्रैफिक प्लान पर काम कर रही है, जिसमें आपको टोल देने के लिए गाड़ी रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.
बिना रुके कटेगा टोल
नितिन गडकरी ने बताया कि अब नई तकनीक के जरिए गाड़ियां 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से टोल पॉइंट से निकल सकेंगी. वहां कोई बैरियर या नाका नहीं होगा जो आपको रोके. उन्होंने बताया कि जैसे ही आपकी गाड़ी टोल पॉइंट से गुजरेगी, वहां लगे हाई-टेक कैमरे आपकी नंबर प्लेट (ANPR तकनीक) और फास्टैग (FASTag) की फोटो ले लेंगे. इसके बाद टोल की राशि सीधे आपके लिंक किए गए बैंक अकाउंट से कट जाएगी.
'नंबर प्लेट, फास्ट-टैग का फोटो लेंगे और बैक अकाउंट से पैसा कट जाएगा'- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कार से कैसे कटेगा टोल#NitinGadkari pic.twitter.com/9dZtWyAw3V— NDTV India (@ndtvindia) December 18, 2025
'जितना चलोगे, उतना दोगे'
अभी तक कई जगहों पर वाहन चालकों को पूरे स्ट्रेच का टोल देना पड़ता था, चाहे वे थोड़ी दूर ही क्यों न गए हों. लेकिन नई नीति में इसे बदल दिया गया है. उन्होंने बताया कि अगर किसी सड़क का टोल 60 किमी के लिए तय है और आप केवल 15 किमी ही चलते हैं, तो आपको सिर्फ 15 किमी का ही भुगतान करना होगा. आपकी एंट्री और एग्जिट दूरी रिकॉर्ड की जाएगी और उसी के आधार पर पैसे कटेंगे.
₹3000 में साल भर का सफर और भारी बचत
गडकरी ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए एक नए सालाना पास (Annual Pass) की जानकारी दी. अब मात्र ₹3000 में 205 बार टोल पार करने की सुविधा मिलेगी. पहले इतने ही सफर के लिए करीब ₹15,000 खर्च करने पड़ते थे. अब एक बार टोल पार करने का खर्च घटकर मात्र ₹15 रह जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब तक लगभग 40 लाख लोग इस पास को ले चुके हैं.
