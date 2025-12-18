Nitin Gadkari AI Road Plan: सड़क पर गड्ढा दिखा तो सीधे गडकरी के पास पहुंचेगा फोटो! AI वाली गाड़ी रखेगी हाईवे पर नजर, जानें कैसे करेगी काम

Delhi News: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने देश के नेशनल हाईवे (NH) की सूरत बदलने के लिए एक क्रांतिकारी 'AI प्लान' का खुलासा किया है. अब सड़कों के रखरखाव में न तो मानवीय लापरवाही चलेगी और न ही ठेकेदारों की मनमानी. गडकरी ने गुरुवार को संसद में बताया कि सरकार एक ऐसी हाई-टेक गाड़ी तैयार कर रही है, जो खुद सड़कों का मुआयना करेगी और सीधे मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेगी.

क्या है गडकरी का 'AI सर्विलांस' प्लान?

गडकरी ने बताया कि नेशनल हाईवे की निगरानी के लिए मानवीय दखल (Human Intervention) को लगभग खत्म किया जा रहा है. इसके लिए एक खास वाहन विकसित किया गया है जो 3D लेजर स्कैनर, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे और GPS जैसे फीचर्स से लैस है. गडकरी ने कहा, '3D लेजर स्कैनर सड़क की सतह की गहराई और दरारों की सटीक जांच करेगा. वहीं, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे और GPS सड़क के हर मीटर की फोटो और वीडियो सीधे सरकारी सर्वर पर अपलोड करेगा. इस डेटा को सीधे ठेकेदार के परफॉर्मेंस और पेमेंट से जोड़ा जाएगा. यानी अगर सड़क खराब मिली, तो पेमेंट अपने आप रुक जाएगा.'

कुमारी सैलजा ने उठाया NH-8 का मुद्दा

संसद में सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने नेशनल हाईवे नंबर-8 (NH-8) की बदहाली का मुद्दा उठाया. उन्होंने शिकायत की कि हाईवे का मेंटेनेंस बेहद खराब है, जिससे हादसे बढ़ रहे हैं. शिकायत करने पर विभाग से 'सब ठीक है' का झूठा जवाब मिलता है. उन्होंने बताया कि डींग, चोरमा और ओडना में स्वीकृत अंडरब्रिज का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है.

गडकरी का कबूलनामा और नई पॉलिसी का ऐलान

सांसद सैलजा के सवालों का जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि NH-8 पर समस्या है. उन्होंने बताया कि 2017 में बनी इस सड़क का 'डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड' 2022 में खत्म हो गया था, जिसके बाद एक एजेंसी को देखरेख का जिम्मा दिया गया, लेकिन कमियां बरकरार रहीं. गडकरी ने घोषणा की कि अगले एक महीने के भीतर एक 'मॉडर्न पॉलिसी' आ रही है. इस पॉलिसी के तहत पूरी सड़क प्रणाली को AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के हवाले कर दिया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार और लापरवाही की गुंजाइश खत्म हो जाएगी.

