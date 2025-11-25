विज्ञापन
न्यूज एंकर को बदनाम करने वाला साइबर स्टॉकर मुंबई में दबोचा, फर्जी ID बनाकर दी थी शादी तोड़ने की धमकी

पुलिस अब यह पता लगा रही है कि क्या आरोपी ने किसी और महिला को भी इसी तरह परेशान करने के लिए फर्जी अकाउंट बनाए थे.

दिल्ली की साइबर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. उन्होंने एक महिला न्यूज एंकर को फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर बदनाम करने और धमकाने के आरोप में एक व्यक्ति को मुंबई से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए तकनीक का सहारा लिया.

क्या था पूरा मामला?

दिल्ली के पल्ला बख्तावरपुर की रहने वाली एक महिला न्यूज़ एंकर ने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार, कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी तस्वीरें इस्तेमाल करके फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना रहा था. इन अकाउंट्स पर अश्लील और अपमानजनक कंटेंट पोस्ट किया जा रहा था, जिससे महिला को साइबर बुलिंग और बदनामी का सामना करना पड़ रहा था. इतना ही नहीं आरोपी ने महिला को कॉल करके उनकी होने वाली शादी तोड़ने की धमकी भी दी थी और कहा था कि वह लगातार उन्हें परेशान करता रहेगा.

मुंबई से पकड़ा गया आरोपी

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की और जांच शुरू की. पुलिस ने दो फर्जी इंस्टाग्राम ID और दो जीमेल अकाउंट की जांच की. जांच में पता चला कि ये सभी अकाउंट एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए थे. साथ ही ट्रैकिंग से पता चला कि यह एक्टिविटी मुंबई से की जा रही थी और इसके लिए Vivo का मोबाइल फोन इस्तेमाल किया जा रहा था. जांच टीम तुरंत मुंबई पहुंची और सहार इलाके में छापेमारी करके आरोपी को पकड़ लिया.

कौन है आरोपी?

गिरफ्तार आरोपी की पहचान चेत कमल प्रकाश (40) के रूप में हुई है. वह मूल रूप से जम्मू का रहने वाला है और गिरफ्तारी के समय मुंबई के अंधेरी ईस्ट में रह रहा था. पुलिस ने आरोपी के पास से Vivo मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि और डिजिटल सबूत इकट्ठे किए जा सकें.

पुलिस की जांच जारी

पुलिस अब यह पता लगा रही है कि क्या आरोपी ने किसी और महिला को भी इसी तरह परेशान करने के लिए फर्जी अकाउंट बनाए थे. मामले में सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए कैची हेडलाइन और एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाएं

